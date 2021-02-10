На здании Бобруйского горисполкома вывесили огромный красно-зеленый флаг - но что-то с ним не так

Источник материала: Tut.by

На здании Бобруйского горисполкома в преддверии Всебелорусского народного собрания появился огромный государственный флаг. Полотнище размером около 10 на 35 метров свешивается с крыши и ложится на крыльцо исполкома. Судя по всему, о пошиве именно этого флага шла речь в закупке на 5700 рублей, которую исполком проводил еще в прошлом году. И вот флаг есть — но, как заметили читатели TUT.BY, если это флаг — то он размещен как-то странно.



Фото: читатель TUT.BY

Объявление о том, что Бобруйский горисполком закупает за средства городского бюджета трикотажное полотнище с фотопечатью «Государственный флаг размером 10 на 35 метров» с люверсами по коротким сторонам, появилось на сайте госзакупок в начале сентября 2020-го. Выделили на это ориентировочно 5700 рублей бюджетных средств.

Насколько известно TUT.BY, заказ выполнили на крупном швейном предприятии региона. Окончательная стоимость закупки нам не известна.

10 февраля полотнище появилось на фасаде исполкома — но размещено оно со странностями.

Если это Государственный флаг — а именно так полотнище, напомним, называлось в закупке, — то оно по должно по Закону о госсимволах «независимо от размеров в точности соответствовать эталону Государственного флага Республики Беларусь» (ст. 3). Эталоном же утверждено, что, например, «отношение ширины Государственного флага Республики Беларусь к его длине — 1:2» (ст. 4 Закона).

Статья 5 же Закона обязывает «при размещении Государственного флага Республики Беларусь в горизонтальном держателе (при вертикальном размещении) красная полоса полотнища должна находиться с левой стороны, если стать лицом к нему».

Получить комментарии относительно нового элемента на фасаде в Бобруйском исполкоме нам пока не удалось.