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На здании Бобруйского горисполкома вывесили огромный красно-зеленый флаг - но что-то с ним не так
10.02.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На здании Бобруйского горисполкома в преддверии Всебелорусского народного собрания появился огромный государственный флаг. Полотнище размером около 10 на 35 метров свешивается с крыши и ложится на крыльцо исполкома. Судя по всему, о пошиве именно этого флага шла речь в закупке на 5700 рублей, которую исполком проводил еще в прошлом году. И вот флаг есть — но, как заметили читатели TUT.BY, если это флаг — то он размещен как-то странно.
Объявление о том, что Бобруйский горисполком закупает за средства городского бюджета трикотажное полотнище с фотопечатью «Государственный флаг размером 10 на 35 метров» с люверсами по коротким сторонам,
Насколько известно TUT.BY, заказ выполнили на крупном швейном предприятии региона. Окончательная стоимость закупки нам не известна.
10 февраля полотнище появилось на фасаде исполкома — но размещено оно со странностями.
Если это Государственный флаг — а именно так полотнище, напомним, называлось в закупке, — то оно по должно по Закону о госсимволах «независимо от размеров в точности соответствовать эталону Государственного флага Республики Беларусь» (ст. 3). Эталоном же утверждено, что, например, «отношение ширины Государственного флага Республики Беларусь к его длине — 1:2» (ст. 4 Закона).
Статья 5 же Закона обязывает «при размещении Государственного флага Республики Беларусь в горизонтальном держателе (при вертикальном размещении) красная полоса полотнища должна находиться с левой стороны, если стать лицом к нему».
Получить комментарии относительно нового элемента на фасаде в Бобруйском исполкоме нам пока не удалось.
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Судя по всему, о пошиве именно этого флага шла речь в закупке на 5700 рублей, которую исполком проводил еще в прошлом году. И вот флаг есть - но, как заметили читатели...
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