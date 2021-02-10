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Сильный снег, метель и снежные заносы. На четверг объявили оранжевый уровень опасности

10.02.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды и МЧС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Завтра днем, 11 февраля, по юго-востоку страны ожидаем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном снеге и метели:

  • по возможности воздержитесь от поездок, не выходите на улицу;
  • машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев; на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями.
  • закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; уберите с балконов вещи.

Если вы в дороге:

  • двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;
  • при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости:

  • включите аварийную сигнализацию;
  • остановитесь на обочине дороги;
  • ждите помощи в автомобиле;
  • двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Телефон экстренной службы МЧС — 101.

 
 
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На 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды и МЧС.
 
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