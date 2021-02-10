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Сильный снег, метель и снежные заносы. На четверг объявили оранжевый уровень опасности
10.02.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды и МЧС.
«Завтра днем, 11 февраля, по юго-востоку страны ожидаем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.
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На 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды и МЧС.
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