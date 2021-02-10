Сильный снег, метель и снежные заносы. На четверг объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды и МЧС.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Завтра днем, 11 февраля, по юго-востоку страны ожидаем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном снеге и метели: по возможности воздержитесь от поездок, не выходите на улицу;

машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев; на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями.

закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; уберите с балконов вещи. Если вы в дороге: двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;

при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию;

остановитесь на обочине дороги;

ждите помощи в автомобиле;

двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Телефон экстренной службы МЧС — 101.