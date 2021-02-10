|
МВД примет особые меры безопасности накануне ВНС
10.02.2021 13:45 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Работа транспорта в Минске 11 и 12 февраля будет ограничена в связи с проведением Всебелорусского народного собрания и сложными погодными условиями.
Об этом
Отмечается, что накануне ВНС правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Накануне в Минск прибыло большое количество людей.
«Основная задача сотрудников милиции в эти дни - предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия - пресечены, а каждому из них - дана правовая оценка», - заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
В ведомстве призвали по мере возможности не пользоваться личным транспортом.
Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.
В этом году на собрание в качестве гостей (без права голоса)
4 февраля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа транспорта в Минске 11 и 12 февраля будет ограничена в связи с проведением Всебелорусского народного собрания и сложными погодными условиями.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)