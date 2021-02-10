МВД примет особые меры безопасности накануне ВНС

Работа транспорта в Минске 11 и 12 февраля будет ограничена в связи с проведением Всебелорусского народного собрания и сложными погодными условиями.

Об этом сообщает пресс-служба ВМД.

Отмечается, что накануне ВНС правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Накануне в Минск прибыло большое количество людей.

«Основная задача сотрудников милиции в эти дни - предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия - пресечены, а каждому из них - дана правовая оценка», - заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В ведомстве призвали по мере возможности не пользоваться личным транспортом.

Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

В этом году на собрание в качестве гостей (без права голоса) пригласили двух представителей оппозиции - Сергея Череченя и Игоря Борисова. Они представляют Белорусскую социал-демократическую партию «Грамада». Черечень заявил, что партия БСДГ не будет принимать участие в данном мероприятии, потому что это «ширма и фикция» и оппозиционерам все равно не дадут сказать ни слова.