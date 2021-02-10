ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД примет особые меры безопасности накануне ВНС

10.02.2021 13:45 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Работа транспорта в Минске 11 и 12 февраля будет ограничена в связи с проведением Всебелорусского народного собрания и сложными погодными условиями.

Об этом сообщает пресс-служба ВМД.

Отмечается, что накануне ВНС правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Накануне в Минск прибыло большое количество людей.

«Основная задача сотрудников милиции в эти дни - предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия - пресечены, а каждому из них - дана правовая оценка», - заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В ведомстве призвали по мере возможности не пользоваться личным транспортом.

Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

В этом году на собрание в качестве гостей (без права голоса) пригласили двух представителей оппозиции - Сергея Череченя и Игоря Борисова. Они представляют Белорусскую социал-демократическую партию «Грамада». Черечень заявил, что партия БСДГ не будет принимать участие в данном мероприятии, потому что это «ширма и фикция» и оппозиционерам все равно не дадут сказать ни слова.

4 февраля стало известно, какие подарки получат делегаты собрания. В 2021 году «все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает», - сообщает телеграм-канал ВНС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа транспорта в Минске 11 и 12 февраля будет ограничена в связи с проведением Всебелорусского народного собрания и сложными погодными условиями.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске облсуд отклонил протест прокуратуры на закрытие дел пенсионерок, задержанных на фитнесе в лесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by