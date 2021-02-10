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В Витебске облсуд отклонил протест прокуратуры на закрытие дел пенсионерок, задержанных на фитнесе в лесу
10.02.2021 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский областной суд 10 февраля отклонил
Что произошло?
Утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.
Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».
19 и 20 января судьи Вероника Борисова и Владимир Цариков прекратили в отношении женщин дела за недоказанностью вины.
Далее прокуратура опротестовала в областной суд решения судов Первомайского и Октябрьского районов Витебска.
«Вывод о недоказанности вины указанных лиц в совершении административного правонарушения был сделан преждевременно, без надлежащего расследования обстоятельств правонарушения», — говорилось в протесте прокуратуры.
Сегодня судьи Витебского областного суда Светлана Иванова и Ирина Смолякова отклонили протесты городской прокуратуры. Решения касается всех шестерых женщин, которые были фигурантками этого нашумевшего на всю страну административного дела.
— В Шпилевском лесу, наверное, сдох волк! А если серьезно, я приятно удивлена. Судьи и решили проявить уважение к закону и себе, — прокомментировала TUT.BY одна из участниц спортивной прогулки в лесу 13 января Татьяна Северинец.
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В Витебске облсуд отклонил протест прокуратуры на закрытие дел пенсионерок, задержанных на фитнесе в лесу
Шестерых женщин, напомним, милиция 13 января задержала в пригородном Шпилевском лесу - на прогулке со скандинавскими палками, и обвинила в несанкционированной...
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