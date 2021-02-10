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Делегаты VI Всебелорусского народного собрания отправляются из регионов в Минск
10.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФорум соберет 2 тысячи 700 человек со всей страны. Едут с инициативами, собранными на диалоговых площадках и во время работы общественных приемных. Так, автоколонна из Гомеля стартовала около 30 минут назад. Одну из крупнейших областей Беларуси представят 310 человек. По пути в Минск автобусы будут встречать патриотическими флешмобами.
А первыми на Всебелорусское народное собрание отправились делегаты из Брестского и Витебского регионов. По пути в Минск к колонне будут присоединяться делегаты из районов областей.
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Форум соберет 2 тысячи 700 человек со всей страны. Едут с инициативами, собранными на диалоговых площадках и во время работы общественных приемных. Так, автоколонна...
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