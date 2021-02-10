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МИД РФ: против Беларуси и России развязана информационная война
10.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротив Беларуси и России развязана полноценная информационная война. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России. Андрей Руденко также выразил солидарность российских дипломатов с белорусами, которые выступают за стабильное, поступательное развитие страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога.
Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел России: "К сожалению, против обеих наших стран развязана масштабная информационная война, в том числе с целью внесения раздора между ближайшими союзниками и друзьями. Уверены, что мудрый белорусский народ самостоятельно разберется, кто ему действительно друг и проверенный союзник, готовый подставить плечо в трудную минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных геополитических играх. Исходим из того, что судьбу Беларуси должны решать только сами белорусские граждане".
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Против Беларуси и России развязана полноценная информационная война. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России. Андрей Руденко также выразил...
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