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Аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой Тренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует ...

Тренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион. Не помешали тренировкам даже сильные морозы.В то же время аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам. Идет активная очистка взлетно-посадочной полосы от снега и льда. Спецтехника позволяет оперативно подготовить объект к работе.Тем временем спасатели оказывают помощь автомобилистам - из снежных заносов за сутки вытащили 48 машин. Это данные по всей стране. Сообщается, что никто не пострадал.