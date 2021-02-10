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Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой
10.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион. Не помешали тренировкам даже сильные морозы.
Аэродром Мачулищи готовят к плановым полетамВ то же время аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам. Идет активная очистка взлетно-посадочной полосы от снега и льда. Спецтехника позволяет оперативно подготовить объект к работе.
Помощь рядомТем временем спасатели оказывают помощь автомобилистам - из снежных заносов за сутки вытащили 48 машин. Это данные по всей стране. Сообщается, что никто не пострадал.
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Тренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует ...
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