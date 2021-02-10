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Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой

10.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует  тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион. Не помешали тренировкам даже сильные морозы.

Аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам

В то же время аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам. Идет активная очистка взлетно-посадочной полосы от снега и льда. Спецтехника позволяет оперативно подготовить объект к работе. 

Помощь рядом

Тем временем спасатели оказывают помощь автомобилистам - из снежных заносов за сутки вытащили 48 машин. Это данные по всей стране. Сообщается, что никто не пострадал. 

 
 
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Тренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует ...
 
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