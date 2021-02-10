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Повод улыбнуться: кот появился на онлайн-совещании с судом в США
10.02.2021 14:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Адвокат из Техаса Род Понтон повеселил сегодня весь мир, представ на онлайн-заседании суда в США в маске кота, короткая запись стала как минимум хитом дня.
По информации издания
"Это я онлайн, я не кот", - оправдывался Понтон в ролике.
В итоге фильтр удалось отключить и заседание продолжилось. Адвокат потом пояснил, что вышел в эфир с компьютера своей помощницы, вероятнее всего ее дочь использовала до этого фильтр с маской кота.
Сам судья позже сообщил, что не видит в случившемся ничего плохого и считает это поводом улыбнуться всему миру. Но все же он попросил проверять программу для видеоконференций после того, как ей пользовались дети.
Подобные случаи возникали и раньше – так, директор американской правозащитной НКО People for the American Way Лизет Окампо подключилась к совещанию, представ перед участниками в виде картофелины – такой фильтр был установлен перед выходом в онлайн-эфир.
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Судья, присутствовавший на заседании, попросил проверять программу после того, как ей пользовались дети.
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