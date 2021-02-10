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В Лиде задержали гродненского активиста Ежи Григенчу

10.02.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде задержали гродненского активиста Ежи Григенчу. Он приехал по повестке в Лидский РОВД для разбирательства по ст. 23.34 КоАП — и его оставили в местном изоляторе до суда, сообщает Hrodna.life.


Ежи Григенча слева. Фото: harodniaspring.org

Как рассказала жена активиста Валентина, вероятно, административное дело завели после вынесения приговора активисту из Березовки Витольду Ашурку в суде Лидского района 18 января: мужчину приговорили к 5 годам колонии. Ашурка обвиняли по двум статьям УК: ч. 1 ст. 342 (Участие в групповых действиях, грубое нарушение общественного порядка) и 364 (Насилие в отношении сотрудника милиции) .

Тогда поддержать березовчанина собрались около 50 человек, в том числе и гродненцы. Приговор встретили криками «Ганьба!» и «Позор!».

Позже на другом процессе задержали около двух десятков человек, которые присутствовали при вынесении приговора Ашурку. Один из свидетелей успел сообщить, что задержание якобы связано с эмоциональной реакцией людей на приговор Витольду Ашурку.

Ежи Григенча — член Объединенной гражданской партии. Его судили по административным статьям за участие в акции против интеграции Беларуси с Россией, за участие в «Маршах нетунеядцев», за акции протеста в 2020 году. На одно из судебных заседаний в Гродно его приезжала поддержать бывший кандидат в президенты Анна Канопацкая.

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Теги: Гродно
 
 
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В Лиде задержали гродненского активиста Ежи Григенчу. Он приехал по повестке в Лидский РОВД для разбирательства по ст. 23.34 КоАП. Его оставили в местном изоляторе до...
 
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