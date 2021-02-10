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В Лиде задержали гродненского активиста Ежи Григенчу
10.02.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде задержали гродненского активиста Ежи Григенчу. Он приехал по повестке в Лидский РОВД для разбирательства по ст. 23.34 КоАП — и его оставили в местном изоляторе до суда,
Как рассказала жена активиста Валентина, вероятно, административное дело завели после вынесения
Тогда поддержать березовчанина собрались около 50 человек, в том числе и гродненцы. Приговор встретили криками «Ганьба!» и «Позор!».
Позже на другом процессе задержали около двух десятков человек, которые присутствовали при вынесении приговора Ашурку. Один из свидетелей успел сообщить, что задержание якобы связано с эмоциональной реакцией людей на приговор Витольду Ашурку.
Ежи Григенча — член Объединенной гражданской партии. Его судили по административным статьям за участие в акции против интеграции Беларуси с Россией, за участие в
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В Лиде задержали гродненского активиста Ежи Григенчу. Он приехал по повестке в Лидский РОВД для разбирательства по ст. 23.34 КоАП. Его оставили в местном изоляторе до...
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