ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За прошлый год воздух в Минске стал чище - вот подробности

10.02.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Воздух в столице стал чище: объем выбросов загрязняющих веществ за год снизился. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Мингоркомприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Прогнозный показатель по выбросам загрязняющих веществ в воздух Минска от мобильных источников в 2020 году составляет 129,7 тысячи тонн. Это на 0,4 тысячи тонн меньше, чем в 2019-м.

В городе становится больше пассажирского электротранспорта, отметил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

Так, на 1 января доля электрифицированного общественного транспорта «Минсктранса» — 40,4% (753 троллейбуса, 137 трамваев и 82 электробуса) от общего количества пассажирского наземного транспорта этого предприятия.

— Также проводится лизинговая политика по приобретению автомобилей, которая позволяет обновлять автотранспорт на экологические классы Евро-5 и Евро-6, — сказал Дубницкий.

Но автомобили остаются главным загрязнителем воздуха столицы. Более 85% загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн, выбрасывается с отработавшими газами автотранспорта.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воздух в столице стал чище: объем выбросов загрязняющих веществ за год снизился. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Мингоркомприроды.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Достойнейшие люди региона». Посмотрите, как в глубинке Беларуси провожали делегатов ВНС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by