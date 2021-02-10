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За прошлый год воздух в Минске стал чище - вот подробности
10.02.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Воздух в столице стал чище: объем выбросов загрязняющих веществ за год снизился. Об этом сообщает агентство
Прогнозный показатель по выбросам загрязняющих веществ в воздух Минска от мобильных источников в 2020 году составляет 129,7 тысячи тонн. Это на 0,4 тысячи тонн меньше, чем в 2019-м.
В городе становится больше пассажирского электротранспорта, отметил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.
Так, на 1 января доля электрифицированного общественного транспорта «Минсктранса» — 40,4% (753 троллейбуса, 137 трамваев и 82 электробуса) от общего количества пассажирского наземного транспорта этого предприятия.
— Также проводится лизинговая политика по приобретению автомобилей, которая позволяет обновлять автотранспорт на экологические классы Евро-5 и Евро-6, — сказал Дубницкий.
Но автомобили остаются главным загрязнителем воздуха столицы. Более 85% загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн, выбрасывается с отработавшими газами автотранспорта.
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Воздух в столице стал чище: объем выбросов загрязняющих веществ за год снизился. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Мингоркомприроды.
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