За прошлый год воздух в Минске стал чище - вот подробности

Источник материала: Tut.by

Воздух в столице стал чище: объем выбросов загрязняющих веществ за год снизился. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Мингоркомприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Прогнозный показатель по выбросам загрязняющих веществ в воздух Минска от мобильных источников в 2020 году составляет 129,7 тысячи тонн. Это на 0,4 тысячи тонн меньше, чем в 2019-м.

В городе становится больше пассажирского электротранспорта, отметил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

Так, на 1 января доля электрифицированного общественного транспорта «Минсктранса» — 40,4% (753 троллейбуса, 137 трамваев и 82 электробуса) от общего количества пассажирского наземного транспорта этого предприятия.

— Также проводится лизинговая политика по приобретению автомобилей, которая позволяет обновлять автотранспорт на экологические классы Евро-5 и Евро-6, — сказал Дубницкий.

Но автомобили остаются главным загрязнителем воздуха столицы. Более 85% загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн, выбрасывается с отработавшими газами автотранспорта.