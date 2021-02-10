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«Достойнейшие люди региона». Посмотрите, как в глубинке Беларуси провожали делегатов ВНС
10.02.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня из всех районов Беларуси в Минск провожают делегатов Всебелорусского народного собрания. Для особой торжественности момента в соцсетях запустили флешмоб #6ВНС. По его правилам, участникам необходимо было отправить и обязательно заскринить слова поддержки делегатам, а еще лучше — снять на эту тему видео. TUT.BY посмотрел, что из всего это получилось.
Соцсети районных газет тут же подхватили идею — и понеслось: скрины сообщений, стихи, видеоролики, метры ватмана, сотни красно-зеленых флажков и шариков.
В Брестской области делегатов в основном поддерживали эсэмэсками.
В Могилевской — короткими подбадривающими посланиями к делегатам. Вот как, например, представители быховской районной газеты «Маяк Прыдняпроўя».
А это уже Бобруйск.
Но больше всего, судя по видео в соцсетях, ВНС ждут на Гомельщине: здесь сняли и запостили десятки подбадривающих роликов.
Вот, например, успехов в работе и творческого подъема делегату Степану Бамбизе в сообществе в ВК «
А так, волнуясь и смущаясь, провожали на ВНС своего директора Тамару Казакевич работники Октябрьского филиала облпотребобщества.
И снова Петриковщина. Коллектив Копаткевичской средней школы и члены «Белорусского союза женщин» поздравляют директора Ядвигу Суботко с избранием ее делегатом VI Всебелорусского народного собрания.
А это проводы рогачевской делегации во главе с председателем райисполкома Виталием Сушко. «Достойнейших людей Рогачевщины, которым выпала честь представить регион на главном форуме» выстроили у стены почета, а напротив выстроились провожающие их земляки с флажками.
Некоторые коллективы подошли к флешмобу ответственно и создали целые короткометражки. Вот, например, «Лельчицкий лесхоз» и его ролик с директором Александром Ридецким в главной роли.
А такой ролик в поддержку VI Всебелорусского народного собрания и делегата Александра Гусака снял коллектив Лельчицкой ЦРБ.
А так поздравляют делегатов в Петриковской ДЮСШ.
Ну и напоследок — веселые и вдохновляющие проводы брагинской делегации.
Напомним, участники Всебелорусского народного собрания 11−12 февраля соберутся во Дворце Республики, чтобы узнать и утвердить планы власти на будущие пять лет.
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Для особой торжественности момента в соцсетях запустили челлендж #6ВНС. Согласно его правилам, участникам необходимо было отправить и обязательно заскринить...
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