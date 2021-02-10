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Снегири активизировались в морозную погоду

10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Небывалое количество снегирей возле кормушек фиксируют орнитологи и жители городов и деревень. Такой "пернатый бум" специалисты объясняют аномально холодной погодой и сильными снегопадами. Нетипичный для последних лет февраль и вынудил снегирей вернуться в столицу и в другие населенные пункты в поисках еды. Птиц с ярким оперением с готовностью ловят в объективы фотокамер жители Минска и области. Вообще же снегири не редкость для нашей страны. Летом они гнездятся в еловых лесах, где их трудно заметить. А вот зимой они более заметны и активны.

Зимой снегири нуждаются дополнительной подкормке. В качестве угощений зерно и семечки. Школьники Минска и области, а также воспитанники центра экологического воспитания в течение зимы следят за своими кормушками, чтобы там всегда была еда для разных птиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Небывалое количество снегирей возле кормушек фиксируют орнитологи и жители городов и деревень. Такой "пернатый бум" специалисты объясняют аномально холодной...
 
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