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Справляться с последствиями метели в Минске помогают студенты и работники предприятий

10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Убрать снег и минимизировать возникновение пробок на дорогах. На улицах и во дворах Минска продолжается уборка снежных сугробов. Дорожные службы расчищают проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта. А коммунальники и жители домов очищают от снега дворы и дорожки, посыпают их противогололедной смесью. Только в Заводском районе столицы работают около пятидесяти единиц спецтехники. Справляться с последствиями метели помогают и студенты.

К расчистке улиц и своих территорий присоединились и столичные предприятия. Так, сегодня работники Минского автомобильного завода (около полусотни человек) вышли на помощь коммунальникам. Улицы, прилегающие к предприятию, очищают и тракторы, и спецтехника.

Завтра ожидается очередная порция снега. Из-за сильного ветра и метели объявлен оранжевый уровень опасности. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия в столице продлятся до конца недели.

 
Теги: Минск
 
 
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Убрать снег и минимизировать возникновение пробок на дорогах. На улицах и во дворах Минска продолжается уборка снежных сугробов. Дорожные службы расчищают...
 
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