Источник материала: БT

Делегаты Всебелорусского народного собрания сегодня прибывают в столицу. Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек. В эти минуты на Кургане Славы встречают делегатов от Смолевичского и Борисовского районов. А это более 40 представителей разных профессий, возрастов и социальных групп. Каждый на масштабный форум везет свои предложения и инициативы. Многие из них были озвучены во время диалоговых площадок и общественных приемных.