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Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек
10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Делегаты Всебелорусского народного собрания сегодня прибывают в столицу. Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек. В эти минуты на Кургане Славы встречают делегатов от Смолевичского и Борисовского районов. А это более 40 представителей разных профессий, возрастов и социальных групп. Каждый на масштабный форум везет свои предложения и инициативы. Многие из них были озвучены во время диалоговых площадок и общественных приемных.
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Делегаты Всебелорусского народного собрания сегодня прибывают в столицу. Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек. В эти минуты на Кургане Славы...
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