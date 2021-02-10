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Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек

10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Делегаты Всебелорусского народного собрания сегодня прибывают в столицу. Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек. В эти минуты на Кургане Славы встречают делегатов от Смолевичского и Борисовского районов. А это более 40 представителей разных профессий, возрастов и социальных групп. Каждый на масштабный форум везет свои предложения и инициативы. Многие из них были озвучены во время диалоговых площадок и общественных приемных.

 
 
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Делегаты Всебелорусского народного собрания сегодня прибывают в столицу. Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек. В эти минуты на Кургане Славы...
 
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