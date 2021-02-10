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Милиционеры предотвратили взрыв из-за неисправности автомобиля в Гродно
10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Предотвратили взрыв машины. Нештатная ситуация попала в объектив регистратора в Гродно. Во время движения водитель "фольксвагена", заметив задымление из бензобака, остановился на парковке возле АЗС. Позже оказалось, что у мужчины не было огнетушителя, чтобы справиться с возгоранием. На помощь пришли милиционеры, которые в этот момент проезжали мимо. Взяв из служебного авто огнетушитель, они погасили пламя. Как выяснится позже, в районе бака начала плавиться электропроводка, из-за чего загорелось лакокрасочное покрытие.
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Предотвратили взрыв машины. Нештатная ситуация попала в объектив регистратора в Гродно. Во время движения водитель "фольксвагена", заметив задымление из...
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