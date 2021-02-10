Милиционеры предотвратили взрыв из-за неисправности автомобиля в Гродно

Источник материала: БT

Предотвратили взрыв машины. Нештатная ситуация попала в объектив регистратора в Гродно. Во время движения водитель "фольксвагена", заметив задымление из бензобака, остановился на парковке возле АЗС. Позже оказалось, что у мужчины не было огнетушителя, чтобы справиться с возгоранием. На помощь пришли милиционеры, которые в этот момент проезжали мимо. Взяв из служебного авто огнетушитель, они погасили пламя. Как выяснится позже, в районе бака начала плавиться электропроводка, из-за чего загорелось лакокрасочное покрытие.