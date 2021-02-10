|
Как Белгосцирк договорился с СOVID-19
10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Цирк - по определению очень дорогое искусство. За риск нужно платить. При этом манеж не стоит менять на сцену, тем самым превращая цирки в коммерческие центры (как это принято в Европе), ведь это тупиковая политика. Таким мнением в эфире нашего телеканала поделился Витаутас Григалюнас. В студии программы
Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка: "Главная помощь заключалась в том, что по-прежнему (это касается живых людей, это живой пример) выплачивалась зарплата. В самый тяжелый период вынужденный простой был, было 2/3 зарплаты. Но все равно этого достаточно, чтобы заплатить коммунальные услуги и все-таки что-то съесть. Я допускаю, что в период вынужденного простоя кто-то подрабатывал. Но они все равно вернулись, это важно. Они все-таки цирковые артисты. У нас самая высокая средняя зарплата в цирке в области культуры в стране".
Подписывайтесь на телеграм "Скажинемолчи" и следите за последними новостями вместе с командой проекта. А для тех, кто пропустил эфир, полная версия интервью с Витаутасом Григалюнасом, а также предыдущие выпуски доступны на Youtube-канале "Беларусь 1".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цирк - по определению очень дорогое искусство. За риск нужно платить. При этом манеж не стоит менять на сцену, тем самым превращая цирки в коммерческие центры (как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)