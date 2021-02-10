Как Белгосцирк договорился с СOVID-19

Источник материала: БT

Цирк - по определению очень дорогое искусство. За риск нужно платить. При этом манеж не стоит менять на сцену, тем самым превращая цирки в коммерческие центры (как это принято в Европе), ведь это тупиковая политика. Таким мнением в эфире нашего телеканала поделился Витаутас Григалюнас. В студии программы "Скажинемолчи" - художественный руководитель Белгосцирка рассказал о том, как труппе удалось договориться с пандемией COVID-19, почему рассадка в полтора метра оказалась не жизнеспособной, а убыточной, а также - как в непростой период государство оказывало поддержку тем, кто живет на манеже.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка: "Главная помощь заключалась в том, что по-прежнему (это касается живых людей, это живой пример) выплачивалась зарплата. В самый тяжелый период вынужденный простой был, было 2/3 зарплаты. Но все равно этого достаточно, чтобы заплатить коммунальные услуги и все-таки что-то съесть. Я допускаю, что в период вынужденного простоя кто-то подрабатывал. Но они все равно вернулись, это важно. Они все-таки цирковые артисты. У нас самая высокая средняя зарплата в цирке в области культуры в стране".

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