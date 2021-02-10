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Как Белгосцирк договорился с СOVID-19

10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цирк - по определению очень дорогое искусство. За риск нужно платить. При этом манеж не стоит менять на сцену, тем самым превращая цирки в коммерческие центры (как это принято в Европе), ведь это тупиковая политика. Таким мнением в эфире нашего телеканала поделился Витаутас Григалюнас. В студии программы "Скажинемолчи" - художественный руководитель Белгосцирка рассказал о том, как труппе удалось договориться с пандемией COVID-19, почему рассадка в полтора метра оказалась не жизнеспособной, а убыточной, а также - как в непростой период государство оказывало поддержку тем, кто живет на манеже.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка: "Главная помощь заключалась в том, что по-прежнему (это касается живых людей, это живой пример) выплачивалась зарплата. В самый тяжелый период вынужденный простой был, было 2/3 зарплаты. Но все равно этого достаточно, чтобы заплатить коммунальные услуги и все-таки что-то съесть. Я допускаю, что в период вынужденного простоя кто-то подрабатывал. Но они все равно вернулись, это важно. Они все-таки цирковые артисты. У нас самая высокая средняя зарплата в цирке в области культуры в стране".

Подписывайтесь на телеграм "Скажинемолчи" и следите за последними новостями вместе с командой проекта. А для тех, кто пропустил эфир, полная версия интервью с Витаутасом Григалюнасом, а также предыдущие выпуски доступны на Youtube-канале "Беларусь 1".

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Цирк - по определению очень дорогое искусство. За риск нужно платить. При этом манеж не стоит менять на сцену, тем самым превращая цирки в коммерческие центры (как...
 
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