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МВД продолжает работу по установлению лиц, оскорблявших милиционеров
10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правоохранителями установлен очередной пользователь интернета, оскорбивший одного из руководителей МВД. Фигурант - 42-летний житель Витебска. По информации МВД, он в группе соцсети оставил оскорбительный комментарий в адрес заместителя министра внутренних дел. Со слов задержанного, на негативный пост он решился в состоянии алкогольного опьянения, поддавшись общему негативному настроению в чате.
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Правоохранителями установлен очередной пользователь интернета, оскорбивший одного из руководителей МВД. Фигурант - 42-летний житель Витебска. По информации МВД, он...
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