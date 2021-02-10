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Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным и за рубежом. Обращение его делегатам и Президенту Александру Лукашенко направил Президиум Национального совета партии "Патриотическая Польша".

"В последние трудные месяцы народ и власти Беларуси продемонстрировали свою решимость отстаивать свои достижения, несмотря на попытки оказать политическое давление, но также и напрямую вмешиваться в белорусскую политику с разных географических направлений, в том числе, к сожалению, также из Польши. Мы хотели бы подчеркнуть по этому поводу, что такая политика польского правительства никогда не была повсеместно поддержана польским народом. Поляки хотят строить отношения с белорусами на основе дружбы, добрососедства, мирного сосуществования, взаимного уважения и обоюдной выгоды".