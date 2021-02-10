ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обращение делегатам ВНС и Президенту Беларуси направил Президиум Национального совета партии "Патриотическая Польша"

10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным и за рубежом. Обращение его делегатам и Президенту Александру Лукашенко направил Президиум Национального совета партии "Патриотическая Польша".

"В последние трудные месяцы народ и власти Беларуси продемонстрировали свою решимость отстаивать свои достижения, несмотря на попытки оказать политическое давление, но также и напрямую вмешиваться в белорусскую политику с разных географических направлений, в том числе, к сожалению, также из Польши. Мы хотели бы подчеркнуть по этому поводу, что такая политика польского правительства никогда не была повсеместно поддержана польским народом. Поляки хотят строить отношения с белорусами на основе дружбы, добрососедства, мирного сосуществования, взаимного уважения и обоюдной выгоды".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным и за рубежом. Обращение его делегатам и Президенту Александру Лукашенко направил Президиум...
 
Новости дня
Новости общества
 
Завершается монтаж интерактивной выставки к Всебелорусскому народному собранию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by