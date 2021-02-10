|
Обращение делегатам ВНС и Президенту Беларуси направил Президиум Национального совета партии "Патриотическая Польша"
10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным и за рубежом. Обращение его делегатам и Президенту Александру Лукашенко направил Президиум Национального совета партии "Патриотическая Польша".
"В последние трудные месяцы народ и власти Беларуси продемонстрировали свою решимость отстаивать свои достижения, несмотря на попытки оказать политическое давление, но также и напрямую вмешиваться в белорусскую политику с разных географических направлений, в том числе, к сожалению, также из Польши. Мы хотели бы подчеркнуть по этому поводу, что такая политика польского правительства никогда не была повсеместно поддержана польским народом. Поляки хотят строить отношения с белорусами на основе дружбы, добрососедства, мирного сосуществования, взаимного уважения и обоюдной выгоды".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращение делегатам ВНС и Президенту Беларуси направил Президиум Национального совета партии "Патриотическая Польша"
Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным и за рубежом. Обращение его делегатам и Президенту Александру Лукашенко направил Президиум...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)