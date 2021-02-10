Завершается монтаж интерактивной выставки к Всебелорусскому народному собранию

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Завершается монтаж выставки. Экспозиция посвящена истории становления Беларуси как независимого государства. Предметы отображают различные сферы жизни нашей страны: прошлое демонстрируют экспонаты, посвященные возрождению и сохранению историко-культурного наследия. Здесь и воссозданные cлуцкие пояса, и факсимиле книжных памятников. Часть экспозиции рассказывает о настоящем: достижениях в спорте, культуре, здравоохранении, промышленности, образовании, медицине. Также выставка демонстрирует и наш вектор будущего - проекты, направленные на поддержку талантливой молодежи, науки.

Выставка к Всебелорусскому народному собранию интерактивная. К примеру, делегаты смогут скачать приложение и ознакомиться с богатыми фондами отечественных музеев.