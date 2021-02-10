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Дворец Республики в полной готовности к ВНС

10.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всю начинку пространства согласовали. Дворец, который привыкли ассоциировать в первую очередь с концертами, переформатировали за месяц и разделили на 7 основных зон. Так, участников встретит зона регистрации, этажом выше - интерактивная выставка с достижениями Беларуси за всю независимость страны. Так как делегатам предстоит работать, не выходя из дворца более 12 часов, организаторы позаботились и о централизованном питании. Оргкомитет нанял более 200 поваров и официантов. Главный акцент - на уют в Большом зале.

Фактически через каждые два метра установлены бесконтактные антисептики. Приняты все меры предосторожности. В фойе готовы и фотозоны - как для официальных протокольных кадров, так и для фото в личный архив. Комфортные условия уже обеспечили представителям всех средств массовой информации, экспертам и рабочим службам.

 
 
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Всю начинку пространства согласовали. Дворец, который привыкли ассоциировать в первую очередь с концертами, переформатировали за месяц и разделили на 7 основных...
 
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