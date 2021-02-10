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Прямой совет с народом и сверка основных направлений курса, по которому будет развиваться Беларусь в ближайшее время. До народного вече - менее суток.

Делегаты V Всебелорусского народного собрания отправляются из регионов в Минск. Город над Сожем провожал делегатов в торжественной обстановке. Едут с инициативами, собранными на диалоговых площадках и во время работы общественных приемных. Под крупнейшим в регионе белорусским флагом к участникам форума обратились делегаты прошлых лет: своим преемникам они адресовали напутственные слова. А молодежь исполнила танцевальный флешмоб под живое выступление лучших вокалистов региона.

Автоколонна с делегатами Гомельского региона стартовала в Минск. Из областного центра выдвинулись 10 автобусов. Их пассажиры – люди разных профессий и поколений. Всего Гомельский регион на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек: от домохозяек до депутатов и бизнесменов.

Юрий Кулаженко, ректор Белорусского государственного университета транспорта, делегат ВНС: "Все с надеждой ожидают это грандиозное событие для нашей страны! Я уверен, что мы найдем те основы, которые позволят объединить все наше гражданское общество! Мы наметим новые перспективы развития, как в экономике, так и в социальных вопросах. И я уверен, что нашу Беларусь ожидает светлое будущее!"

Антонина Ежова, глава администрации СЭЗ "Гомель-Ратон", делегат ВНС: "Я второй раз. Была на первом съезде и сегодня даже нашла символы, которые остались с І Всебелорусского собрания, и вот сейчас очень приятно, я очень рада. У нас большой коллектив – у нас в строю 70 предприятий, и я думаю, что у меня будет возможность встретиться и рассказать, как проходило мероприятие".

Одними из первых на Всебелорусское народное собрание отправились делегаты из Брестской и Витебской областей. Представители от северного региона везут большой блок инициатив, связанных с развитием экономики, внедрением инноваций в сельское хозяйство и промышленность. В ближайшие годы необходимо повысить и эффективность импортозамещающих производств. Внимание и развитию регионов - важно задействовать весь потенциал периферии.