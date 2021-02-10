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Утром задержали активиста, который защищал Грушевский сквер. Технику изъяли
10.02.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеграм-канал «Грушвиль»
10 февраля Дмитрия Сухенко задержали на трое суток как подозреваемого по уголовному делу по статье 342 части 1 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Технику изъяли.
В милиции пока не комментируют это задержание, когда появится информация, мы опубликуем ее.
Тогда изъятая у Сухенко техника проходила по статье 293 Уголовного Кодекса (Массовые беспорядки).
Сухенко — активный местный житель, ранее был администратором чата Грушевки. Также выступал за сохранение Грушевского сквера.
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Телеграм-канал «Грушшвиль» сообщает, что в сегодня в 8 утра силовики пришли за Дмитрием Сухенко - местным активистом, который выступал за защиту Грушевского сквера,...
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