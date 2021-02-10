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Утром задержали активиста, который защищал Грушевский сквер. Технику изъяли

10.02.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «Грушвиль» пишет, что в сегодня в восемь утра силовики пришли за Дмитрием Сухенко — активистом, который выступал в защиту Грушевского сквера и раньше был администратором местных телеграм-чатов. Сообщается, что у него также изъяли технику.


Фото: Дмитрий Сухенко возле Московского РУВД 1 октября. Фото: TUT.BY

10 февраля Дмитрия Сухенко задержали на трое суток как подозреваемого по уголовному делу по статье 342 части 1 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Технику изъяли.

В милиции пока не комментируют это задержание, когда появится информация, мы опубликуем ее.

Напомним, 1 октября Дмитрия Сухенко уже забирали в милицию после обыска в его квартире. Тогда мужчину отпустили из Московского РУВД через несколько часов, он пояснил, что не задержанный, в милиции его опрашивали как приглашенное лицо.

Тогда изъятая у Сухенко техника проходила по статье 293 Уголовного Кодекса (Массовые беспорядки).

Сухенко — активный местный житель, ранее был администратором чата Грушевки. Также выступал за сохранение Грушевского сквера.

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Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал «Грушшвиль» сообщает, что в сегодня в 8 утра силовики пришли за Дмитрием Сухенко - местным активистом, который выступал за защиту Грушевского сквера,...
 
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