«Речь мне готовила жизнь». С чем едет на ВНС 65-летняя трактористка и другие делегаты простых профессий

Источник материала: Tut.by

Механизатор сельхозпредприятия «Путчино» Дзержинского района Минской области Татьяна Захожая без малого полвека водит трактор. Женщина уже дважды была делегатом Всебелорусского народного собрания. Сегодня она едет на этот форум в третий раз. Узнали, о чем сельчанка будет говорить и волнуется ли перед выступлением, а еще попробовали поговорить с остальными делегатами «простых профессий» — но это оказалось нелегко.



Татьяна Захожая. Фото: vsebel.by

65-летняя тракторист-машинист Татьяна Захожая — делегат ВНС от общественного объединения «Белорусский союз женщин».

— Во Всебелорусском народном собрании я буду участвовать уже в третий раз. Была там в 2001 и 2016 годах. Меня всё выдвигают, а я всё еду, — Татьяна Владимировна начинает разговор с шутки. — Наверное, доверяют. Я уже пенсионерка, у меня три внучки, но еще работаю механизатором. На тракторе с 18 лет — в апреле вот будет 47 лет, как впервые за него села.

Татьяна Захожая — обладательница именного трактора от Александра Лукашенко. А в советское время получила приз трудовой славы имени Паши Ангелиной — одной из первых женщин-трактористок. Но Захожая не согласна, что тракторист — редкая профессия для женщины:

— Ничего редкого нет. Сейчас каждая вторая за рулем. Руль одинаковый — круглый, и у машины, и у трактора. Но на машине едут, а на тракторе — работают. Вот и вся разница.

— О чем будете говорить на собрании?

— О наболевшем. Самый основной вопрос — кто придет [в сельское хозяйство] после нас? Мы, старшее поколение, отходим. Я вот, пенсионерка, вынуждена еще работать, потому что у нас не хватает механизаторов. Просят: «Памажы, бабуся». Пока помогаю. Но нужно, чтобы на селе закреплялась молодежь. А значит, ее надо заинтересовать, правильно? Нужно предоставить молодым жилье, возможности для отдыха. И, конечно, зарплату. Молодежь же сейчас другая: более практичная, более грамотная, потребности у них большие, чем у нас в их возрасте. Нам говорили: надо работать — мы и работали, на какие-то вещи не обращали внимания, а сейчас молодежь в первую очередь спросит: «А какая зарплата?».

— А речь для выступления вы сами готовили?

— Речь мне готовила жизнь. Оставалось только это все сформулировать, правильно изложить на бумаге. Тему — что у нас мало молодежи на селе — мы и так обсуждаем каждый день. Надеюсь, что на собрании обязательно найдут решение, как привлечь молодежь на село.

Татьяна Владимировна не скрывает, что волнуется перед выступлением:

— Конечно, волнение есть. Я же простой человек из деревни. А там такая атмосфера представительная. Выйду на трибуну — и на меня будут смотреть тысячи людей. Но настраиваю себя, что все будет хорошо. И верю, что решения собрания изменят жизнь Беларуси к лучшему.

Татьяна Захожая признается, что приготовила для выступления наряд и туфли:

— Я же женщина и должна выглядеть красиво.

TUT.BY также попытался связаться с Натальей Исаковой — ткачом 5-го разряда Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. Контакты делегата на предприятии нам предоставить отказались, пояснив, что «она пока не готова общаться».

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Белорусского металлургического завода Алексей Приходько отказался отвечать на наши вопросы: «Все через пресс-службу завода», — отрезал молодой рабочий и положил трубку. В пресс-службе БМЗ нам сообщили, что не запрещали давать интервью своему работнику. Мы хотели рассказать Алексею об этом, но он больше ни разу не поднял мобильный.

Учитель белорусского языка и литературы средней школы в агрогородке Межисетки Могилевского района Антон Лобановский не нашел для разговора с TUT.BY времени: «Ой, я не маю ні хвіліначкі вольнай», — сказал педагог, услышав, кто ему звонит, и тут же положил трубку.

Дозвониться до СПК «Колхоз Родина» в агрогородке Вишов Белыничского района, где работает тракторист-машинист Николай Даречкин, который будет выступать на Всебелорусском народном собрании, не удалось. То срабатывал факс, то просто никто не брал трубку. Когда ее все же сняли, разговора не получилось: связь оборвалась после слов о том, что звонят журналисты. Ранее в интервью могилевской областной сельскохозяйственной газете «Зямля i людзi» Даречкин делился мнением по поводу ВНС: «Это настоящий демократический форум, где важные для нашей страны вопросы обсуждаются с участием самого народа через его избранных представителей», — говорил он.