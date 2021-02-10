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Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в девяти санаториях Могилевской области
10.02.2021 18:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания», имеющих соответственные лечебно-реабилитационные программы, в том числе — в 9 на территории Могилевской области. Об этом
На территории Могилевской области санатории, где есть реабилитационные программы для перенесших пневмонию и COVID-19, следующие:
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Реабилитацию после ковидной пневмонии вообще можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания».
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