Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в девяти санаториях Могилевской области

Источник материала: Tut.by

Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания», имеющих соответственные лечебно-реабилитационные программы, в том числе — в 9 на территории Могилевской области. Об этом сообщает MogilevNews.by со ссылкой на Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.





На территории Могилевской области санатории, где есть реабилитационные программы для перенесших пневмонию и COVID-19, следующие:

«Дубровенка»;

Санаторий им. К.П.Орловского;

«Сосны»;

«Шинник»;

Санаторий имени В.И.Ленина;

«Энергетик»;

филиал санатория «Чайка»;

детский санаторий «Радуга»;

детский санаторий «Свислочь».