ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в девяти санаториях Могилевской области

10.02.2021 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания», имеющих соответственные лечебно-реабилитационные программы, в том числе — в 9 на территории Могилевской области. Об этом сообщает MogilevNews.by со ссылкой на Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.


На территории Могилевской области санатории, где есть реабилитационные программы для перенесших пневмонию и COVID-19, следующие:

  • «Дубровенка»;
  • Санаторий им. К.П.Орловского;
  • «Сосны»;
  • «Шинник»;
  • Санаторий имени В.И.Ленина;
  • «Энергетик»;
  • филиал санатория «Чайка»;
  • детский санаторий «Радуга»;
  • детский санаторий «Свислочь».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реабилитацию после ковидной пневмонии вообще можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания».
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ночью вставали и, как зомби, делали зарядку». Освободившиеся - о температуре в ЦИП на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by