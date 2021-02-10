«Ночью вставали и, как зомби, делали зарядку». Освободившиеся - о температуре в ЦИП на Окрестина

Источник материала: Tut.by

В начале недели в телеграм-каналах стала появляться информация, что в конце января в камерах в ЦИП на Окрестина было холодно. TUT.BY поговорил с теми, кто сидел в центре в это время, и узнал, насколько комфортной была температура в помещениях.



Фото: TUT.BY

Татьяну Лобоза задержали 23 января, суд назначил ей 15 суток ареста. До 28 января она сидела в ЦИП на Окрестина, затем в Жодино. За время в ЦИП женщина сменила четыре камеры. В двух из них, говорит, было очень холодно.

— Сразу нас, восьмерых, поместили в четырехместную камеру, — рассказывает собеседница. — Батареи не грели, поэтому в помещении было холодно. Днем мы сидели в куртках, в них же и спали. Чтобы согреться, застегивали одежду поплотнее и старались под нее надышать, создавая так называемую теплую воздушную подушку.

Согреваясь, женщины прыгали и приседали. Причем, не только днем, но и ночью.

— Ночью, когда засыпали, организм сам в какой-то момент «включался» от холода. Девчонки вставали и, как зомби, начинали делать зарядку, — описывает ситуацию Татьяна. — Матрасов и постельного белья нам не выдавали. Часть нар — металлическая. Когда на них спишь, знобит сильнее, поэтому девушки предпочитали ложиться на полу.

В день суда Татьяну с соседками перевели в теплую камеру, где были даже матрасы. Правда, к вечеру их ожидало очередное переселение. В шестиместном помещении их сразу «поселили» восемь, а потом десять. Здесь женщины провели ночь с понедельника на вторник, а также 26 и 27 января. Холод, вспоминает Татьяна, стоял, как в спортзале. На все вопросы о температуре «сотрудники ЦИП делали вид, что ничего не знают и ничем помочь не могут».

— В день, когда нас этапировали, нас примерно на час завели в четвертую камеру. Видимо, чтобы мы погрелись перед автозаком, — предполагает собеседница. — Не знаю, работали ли здесь батареи. Внутри нас находилось, как селедок, — человек тридцать. Возможно, надышали. Кстати, несмотря на холод, на Окрестина никто из моих соседок не заболел и не расклеился.

— В кране была теплая вода, поэтому мы даже обмывались. В ЦИП полотенец нам не выдавали. Мокрую голову встряхивали и ждали, пока высохнет, — с юмором рассказывает женщина и говорит, что в Жодино, где условия были нормальными, их несколько раз водили в душ.

— Что вам в ЦИП выдавали из средств гигиены?

— Мыло, туалетную бумагу и прокладки. Пасту и щетки мы получили только в Жодино.

— А в Жодино как в камере было?

— Тепло, мы даже просили открыть окно на проветривание, и сотрудники открывали.

«Для согревания делали зарядку, но руки все равно замерзали, было состояние озноба»

Примерно в эти же даты в ЦИП на Окрестина находился еще один наш читатель — Сергей (по просьбе собеседника мы изменили его данные, но они есть в редакции). Его задержали 21 января. День он провел в ИВС, шесть — в ЦИП, затем его этапировали в Жодино.



Фото: TUT.BY

— За время в ЦИП я сменил три камеры. Только в одной нас было семь человек на шесть нар, в остальных мест хватало, — описывает ситуацию собеседник. — Вчера на одной из записей с камер видеонаблюдения, которые появились в телеграм-канале Григория Азаренка (журналист и телеведущий СТВ. — Прим. TUT.BY) о хороших условиях в заключении, я узнал себя и свою 18 камеру. Ролик записан 23 января. Утром в тот день у нас как раз пропало отопление. Мы обратили на это внимание, потому что вещи, которые мы постирали, не особо сохли. Кстати, примерно через час, после эпизода на видео, у нас забрали матрасы, якобы на дезинфекцию, но, понятно, что нам их больше не вернули. К ночи камера остыла.

Сергей обращает внимание еще на один факт: 23 января в обед к ним перевели человека из камеры № 22, «которая находится с противоположной стороны». «Новичок», вспоминает собеседник, сказал, что там сидят неполитические и у них тепло.

— В понедельник, 25 января, меня перевели в другую камеру, где тоже было холодно, — продолжает Сергей. — Верхнюю одежду мы не снимали. Для согревания делали зарядку, но руки все равно замерзали, знобило. Во вторник во время утреннего обхода мы спросили у сотрудницы, почему так холодно. Она ответила, что в помещении днем +15, и это приемлемая температура. Ночью становилось еще холоднее, но, видимо от общей усталости, я просто отключался. Плюс организм привыкает к холоду. В среду, 27 января, меня перевели в противоположный блок, где отопление работало .

Сергей вспоминает еще один эпизод из жизни в холодной камере.

— Окно в камере устроено так: сначала металлическая сетка, а за ней окно. Там есть веревка, которую, как я понимаю, когда отвязываешь, окно открывается. На одной из утренних проверок охранник, сказав: «Посидите, как в 37-м», обрезал эту веревку. Окно немного открылось, и к холоду в камере добавился еще холод с улицы, но в течение часов трех мы придумали, как окно закрыть.

— А что со средствами гигиены?

— Выдавали мыло и туалетную бумагу в небольшом объеме — на четверых это пучок сантиметров 40−50, — говорит Сергей. — До Жодино паста была только в одной камере, где я сидел, — у ребят, которых этапировали в ЦИП из Жодино. Щеток не было. В РУВД нам дали одноразовые маски. Мы рвали их на кусочки и с их помощью чистили зубы.

— А как в Жодино обстояла ситуация?

— В камерах было тепло, — отвечает Сергей. — Вообще, и по отношению, и ко обстановке ситуация там была такой, что к тебе снова возвращалось ощущение, что ты человек.

«Батареи работали, ребята даже сушили на них носки»

В первый день февраля в ЦИП попал минчанин Вадим. Суд назначил ему 15 суток, но во вторник «без объяснения причин» его отпустили.



Фото: TUT.BY

— В ЦИП меня привезли в ночь с воскресенья на понедельник (с 31 января на 1 февраля. — Прим. TUT.BY). В камере на 15 мест — 17 человек. Днем температура была комфортной. Батареи работали, ребята даже сушили на них носки. Многие сидели без курток, — делится наблюдениями молодой человек. — Ночью, как мне кажется, включали вентиляцию, поэтому становилось прохладнее. Утром мужчины, которые спали рядом с ней, говорили, что замерзли. Мое же место находилось на расстоянии, поэтому я чувствовал себя нормально.

По словам минчанки Елены Змитрович, в конце января работали батареи и в тех камерах, в которых в ИВС на Окрестина, сидела она. Девушка попала туда в ночь на 24 января и находилась до 2 февраля.

— В ИВС я успела сменить три камеры. Везде батареи были такими горячими, что к ним невозможно притронуться. Правда, из-за того, что дуло из окон, в помещениях казалось прохладно, — отмечает девушка. — По ощущениям девочек, там было +15, по моим — +20. Все время мы находились в верхней одежде. Ночью, из-за неподвижного положения, холод ощущался сильнее, и я просыпалась.