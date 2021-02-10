Делегаты Брестской области представят на ВНС лучшие идеи, озвученные на диалоговых площадках

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До народного вече менее суток. Одними из первых в столицу отправились делегаты от Брестской области. Старт прошел символично: автобусы ехали в единой колонне, к которой по пути присоединялись делегаты из других районов. Всего во Всебелорусском народном форуме будут участвовать 310 жителей Брестской области. Они представят лучшие идеи, которые были озвучены на диалоговых площадках.

Сегодня регион занимает первое место по экспорту сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Свои товары область поставляет в 106 стран. Повысить эту планку и модернизировать агропромышленную отрасль - одна из приоритетных задач на ближайшие пять лет.