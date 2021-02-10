"Зеленые школы" для экологического воспитания

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Чистые дворы волнуют их не меньше, чем математические формулы. А кормление птиц вдохновляет не меньше поэзии на уроке литературы. В средней школе № 4 города Червеня параллельно с обычными занятиями ученики осваивают экологические дисциплины. В рамках республиканского проекта "Зеленая школа" здесь учатся бережно относиться к природе.

Наталья Бордиловская побывала в червеньской "Зеленой школе".

Вода может стать увеличительным стеклом, а яйцо в воде показать, пресная она или соленая. Но детвору здесь учат не только свойствам Н2О. Главное - обращают внимание: питьевых запасов на Земле осталось не так много, важно экономить водные ресурсы.

На школьных перерывах участники факультатива по водосбережению патрулируют столовую, территорию рядом с умывальниками, следят, чтобы были закрыты все краны, чтобы лишняя капля воды не паодала без нужды. Предупреждают нарушителей водного режима, объясняют правила пользования водой первоклассникам.

Татьяна Даньшина, учитель СШ № 4 г. Червеня: "Мы проводим конкурсы листков и инфотабличек-напоминалок, что нужно беречь и экономить воду. Дети видят такие таблички перед собой и экономят".

Такая группа школьников следит за энергопользованием. Совсем малыши организовывают энергоапатруль.

Татьяна Даньшина, учитель СШ № 4 г. Червеня: "Мы проводим конкурсы листков и инфотабличек-напоминалок, что нужно беречь и экономить воду. Дети видят такие таблички перед собой и экономят".

Учащиеся средних классов не только следят, чтобы без надобности не горел свет. Их дело - контроль за температурным режимом в классах. Согласно санитарным нормам, в школьных помещениях должно быть от 18 до 24 градусов тепла.

Водо- и энергосбережение, а еще контроль за качеством атмосферы и воздуха, знакомство с биоразнообразием. Эти и другие пункты - часть большой образовательной программы Беларуси по созданию и деятельности "Зеленых школ". Такие проекты задуманы как экологические. Те, что позволят молодежи шире изучать природу и пользоваться ее богатством без нанесения вреда.

В проекте "Зеленая школа" задействовано почти 400 учеников и 30 учителей 4-й школы города Червеня. Полезные инициативы поддерживают и родители школьников. Получается не просто экологическое, а семейное воспитание, которое объединяет поколения одной важной инициативой.

Один из главных направлений экопроекта - заготовка вторсырья. Сколько существует школа (а это более четырех десятков лет!), столько здесь собирают макулатуру и металлолом. Из современного, чем поощряют детей и их родителей, - сбор пластика, отработанных батареек и стекла.

Цифры впечатляют: за прошлый год энтузиасты червеньской "Зеленой школы" собрали 1 800 килограммов макулатуры, почти 1 300 килограммов битого стекла и 820 килограммов пластика.

Зеленое увлечение - просветительское, интересное, реально полезное, поощряет все больше любителей природы и тех, кто думает о завтрашнем дне планеты Земля. Впрочем, республиканский проект "Зеленая школа" быстро интегрируется в международный. Такие амбициозные планы у белорусов.