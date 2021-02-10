ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти 2 тысячи 400 делегатов будут участвовать во Всебелорусском народном собрании

10.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вот эти кадры мы получили только что из Дворца Республики, где и пройдет народное вече. Как видим, все готово ко встрече. Здесь будет работать и выездная студия Агентства теленовостей. Прямые включения и интересные гости ждут зрителей завтра. Не пропустите. 

А вот и основные цифры по народному форуму. Без учета приглашенных - всего почти 2 тысячи 400 делегатов будут участвовать в собрании. Из них свыше 36 % – представительницы прекрасного пола. В этот раз немало и молодых участников –  тем, кому нет и 30 – таковых более 6 %. Самый же "массовый" возраст – от 41 до 50 – 858 человек. 

Почти 2 тысячи 400 делегатов будут участвовать во Всебелорусском народном собрании


Всебелорусское народное собрание  – это хороший срез общества

Об этом говорят и профессии участников. 30 % - работники промышленности, строительства и транспорта, многочисленное представительство работников социально-культурной, сферы услуг и СМИ. Еще будут делегаты от АПК, силовой блок, госуправление, пенсионеры, а также студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений.

Почти 2 тысячи 400 делегатов будут участвовать во Всебелорусском народном собрании


 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот эти кадры мы получили только что из Дворца Республики, где и пройдет народное вече. Как видим, все готово ко встрече. Здесь будет работать и выездная студия...
 
Новости дня
Новости общества
 
На здании Бобруйского горисполкома вывесили огромный красно-зеленый флаг - но что-то с ним не так
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by