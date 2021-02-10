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Почти 2 тысячи 400 делегатов будут участвовать во Всебелорусском народном собрании
10.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот эти кадры мы получили только что из Дворца Республики, где и пройдет народное вече. Как видим, все готово ко встрече. Здесь будет работать и выездная студия Агентства теленовостей. Прямые включения и интересные гости ждут зрителей завтра. Не пропустите.
А вот и основные цифры по народному форуму. Без учета приглашенных - всего почти 2 тысячи 400 делегатов будут участвовать в собрании. Из них свыше 36 % – представительницы прекрасного пола. В этот раз немало и молодых участников – тем, кому нет и 30 – таковых более 6 %. Самый же "массовый" возраст – от 41 до 50 – 858 человек.
Всебелорусское народное собрание – это хороший срез обществаОб этом говорят и профессии участников. 30 % - работники промышленности, строительства и транспорта, многочисленное представительство работников социально-культурной, сферы услуг и СМИ. Еще будут делегаты от АПК, силовой блок, госуправление, пенсионеры, а также студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений.
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Вот эти кадры мы получили только что из Дворца Республики, где и пройдет народное вече. Как видим, все готово ко встрече. Здесь будет работать и выездная студия...
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