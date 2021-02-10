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Журналисты «Белсата» получили 10 и 15 суток ареста
10.02.2021 19:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан арестованы на 10 и 15 суток,
Журналистов задержали 8 февраля, когда они опрашивали прохожих в центре Минска. На них составили протоколы по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Согласно протоколам в Советстком РУВД, журналисты «выражали недовольство работой сотрудников МВД, мешали работе милиционеров, громко разговаривали», сообщает «Белсат».
10 февраля в суде Советского района столицы судья Марина Федорова вынесла решение об административном аресте журналистов.
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Журналистов задержали 8 февраля, когда они опрашивали прохожих в центре Минска. На них составили протоколы по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
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