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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поддержка экспорта - один из приоритетов текущей пятилетки Экспортерам будет оказана существенная поддержка. Указом президента предусмотрены меры по стимулированию белорусского экспорта. Одна из новаций - отмена...

Экспортерам будет оказана существенная поддержка. Указом президента предусмотрены меры по стимулированию белорусского экспорта. Одна из новаций - отмена минимальной суммы предоставления экспортных кредитов. Ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов. Упростят и страхование экспортных рисков и предложат удобные условия кредитования заграничным покупателям.Указ распространяется на все рынки, где есть возможность страхования и продвижения своей продукции.