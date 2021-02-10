|
Поддержка экспорта - один из приоритетов текущей пятилетки
10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкспортерам будет оказана существенная поддержка. Указом президента предусмотрены меры по стимулированию белорусского экспорта. Одна из новаций - отмена минимальной суммы предоставления экспортных кредитов. Ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов. Упростят и страхование экспортных рисков и предложат удобные условия кредитования заграничным покупателям.
Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси: "Внедрена возможность кредитования резидентов. На сегодняшний день, до внесения изменений, можно было кредитовать только нерезидентов под закупку наших товаров. В чем суть? Наш резидент кредитуется под будущее производство, под производство товаров, и при этом подтверждается: банк, конечно, обеспечит соответствующий контроль, что эти товары потом будут экспортироваться".
Указ распространяется на все рынки, где есть возможность страхования и продвижения своей продукции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспортерам будет оказана существенная поддержка. Указом президента предусмотрены меры по стимулированию белорусского экспорта. Одна из новаций - отмена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)