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Поддержка экспорта - один из приоритетов текущей пятилетки

10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспортерам будет оказана существенная поддержка. Указом президента предусмотрены меры по стимулированию белорусского экспорта. Одна из новаций - отмена минимальной суммы предоставления экспортных кредитов. Ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов. Упростят и страхование экспортных рисков и предложат удобные условия кредитования заграничным покупателям.

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси: "Внедрена возможность кредитования резидентов. На сегодняшний день, до внесения изменений, можно было кредитовать только нерезидентов под закупку наших товаров. В чем суть? Наш резидент кредитуется под будущее производство, под производство товаров, и при этом подтверждается: банк, конечно, обеспечит соответствующий контроль, что эти товары потом будут экспортироваться".

Указ распространяется на все рынки, где есть возможность страхования и продвижения своей продукции.

 
 
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Экспортерам будет оказана существенная поддержка. Указом президента предусмотрены меры по стимулированию белорусского экспорта. Одна из новаций - отмена...
 
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