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Европейские эксперты завершили работу на Белорусской АЭС
10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на станции в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов. Беларусь добровольно проводила их в течение двух лет, начиная с 2016-го. Это была
В результате дефицита систем безопасности на АЭС не выявлено
А по окончании миссии был сформирован план действий до 2025 года. Часть рекомендаций из него уже выполнена, в частности, по дополнительным системам и оборудованию для обеспечения безопасности. Эксперты отметили, что и на этот раз наши специалисты максимально содействовали их работе на площадке АЭС. И они за два дня получили всю необходимую информацию по объекту.
Петтери Тийппана, руководитель экспертной группы, гендиректор центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK): "Все запрошенные нами документы были предоставлены, мы получили ответы на все вопросы, которые нас интересовали. Доступ на все участки и объекты БелАЭС, которые были нам нужны, белорусская сторона предоставила. После завершения визита на БелАЭС мы приступим к работе над проектом предварительного отчета. Этот документ мы подадим европейскому регулятору, в партнерстве с которым реализуется проект, и после доведем отчет до белорусской стороны. Проект, мы полагаем, будет готов в марте".
Проект предварительного отчета европейских экспертов по ядерной безопасности будет готов в марте.
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На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на...
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