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В результате дефицита систем безопасности на АЭС не выявлено

А по окончании миссии был сформирован план действий до 2025 года. Часть рекомендаций из него уже выполнена, в частности, по дополнительным системам и оборудованию для обеспечения безопасности. Эксперты отметили, что и на этот раз наши специалисты максимально содействовали их работе на площадке АЭС. И они за два дня получили всю необходимую информацию по объекту.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейские эксперты завершили работу на Белорусской АЭС На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на...

На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на станции в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов. Беларусь добровольно проводила их в течение двух лет, начиная с 2016-го. Это былаПроект предварительного отчета европейских экспертов по ядерной безопасности будет готов в марте.