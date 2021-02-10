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Европейские эксперты завершили работу на Белорусской АЭС

10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на станции в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов. Беларусь добровольно проводила их в течение двух лет, начиная с 2016-го. Это была проверка надежности станции на случай стихийных бедствий, различных техногенных аварий и действий человека.

В результате дефицита систем безопасности на АЭС не выявлено

А по окончании миссии был сформирован план действий до 2025 года. Часть рекомендаций из него уже выполнена, в частности, по дополнительным системам и оборудованию для обеспечения безопасности. Эксперты отметили, что и на этот раз наши специалисты максимально содействовали их работе на площадке АЭС.  И они за два дня получили всю необходимую информацию по объекту.


Петтери Тийппана,  руководитель экспертной группы, гендиректор центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK): "Все запрошенные нами документы были предоставлены, мы получили ответы на  все вопросы, которые нас интересовали. Доступ на все участки и объекты БелАЭС, которые были нам нужны, белорусская сторона предоставила. После завершения визита на БелАЭС мы приступим к работе над проектом предварительного отчета. Этот документ мы подадим европейскому регулятору, в партнерстве с которым реализуется проект, и после доведем отчет до белорусской стороны. Проект, мы полагаем, будет готов в марте".

Проект предварительного отчета европейских экспертов по ядерной безопасности  будет готов в марте.

 
 
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На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на...
 
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