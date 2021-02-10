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Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек













Одними из первых в столицу отправились делегаты от Брестской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Считанные часы до Всебелорусского народного собрания. В столицу съехались делегаты со всей страны Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек Участники из Смолевичского и Борисовского районов встретились на Кургане Славы. Это более 40...

Участники из Смолевичского и Борисовского районов встретились на Кургане Славы. Это более 40 представителей разных профессий, возрастов и социальных групп. Каждый везет свои предложения и инициативы. Многие из них были озвучены во время диалоговых площадок и общественных приемных.Старт прошел символично: автобусы ехали в единой колонне, к которой по пути присоединялись делегаты из других районов. Всего во Всебелорусском народном форуме будут участвовать 310 жителей Брестской области.Город над Сожем провожал делегатов в торжественной обстановке. Под крупнейшим в регионе белорусским флагом к участникам форума обратились делегаты прошлых лет: своим преемникам они адресовали напутственные слова. А молодежь исполнила танцевальный флешмоб под живое выступление лучших вокалистов региона.