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Считанные часы до Всебелорусского народного собрания. В столицу съехались делегаты со всей страны
10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минскую область на масштабном форуме представят 310 человекУчастники из Смолевичского и Борисовского районов встретились на Кургане Славы. Это более 40 представителей разных профессий, возрастов и социальных групп. Каждый везет свои предложения и инициативы. Многие из них были озвучены во время диалоговых площадок и общественных приемных.
Михаил Верин, замдиректора СПК "Первомайский" ОАО "БелАЗ", делегат ВНС: "Я еду с хорошим настроением и хочу, чтобы на этом собрании мы рассмотрели вопросы развития сельского хозяйства. Чтобы у нас была углубленная переработка, развивалось село, строились дома. Соответственно, если по нашему агрогородку сравнивать за последние 3 года, в нашей школе на 30 % деток приросло. Потому что мы строимся, развиваемся, строим новые объекты. Надо чаще собираться, обсуждать глобальные вопросы. И у нас все получится".
Одними из первых в столицу отправились делегаты от Брестской областиСтарт прошел символично: автобусы ехали в единой колонне, к которой по пути присоединялись делегаты из других районов. Всего во Всебелорусском народном форуме будут участвовать 310 жителей Брестской области.
Мария Гладун, председатель Брестского городского совета ветеранов, делегат ВНС: "Настроение - хорошее. Чувство - самое главное, это чувство ответственности большой ответственности меня конечно интересует, чтобы темпа роста пенсий опережали темпы роста инфляции. Это очень важно. Стабильность. И, конечно, чтобы наше государство и впредь было социально ориентированным".
Город над Сожем провожал делегатов в торжественной обстановке. Под крупнейшим в регионе белорусским флагом к участникам форума обратились делегаты прошлых лет: своим преемникам они адресовали напутственные слова. А молодежь исполнила танцевальный флешмоб под живое выступление лучших вокалистов региона.
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Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек Участники из Смолевичского и Борисовского районов встретились на Кургане Славы. Это более 40...
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