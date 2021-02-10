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Делегатов Всебелорусского народного собрания сегодня встречали на въезде в Минск

10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такую акцию организовало Республиканское общественное объединение  "Патриоты Беларуси". К ним присоединились представители Белорусского республиканского союза молодежи. Среди встречающих - и делегаты народного форума из Минска. С целью поддержать иногородних участников форума люди выстроились с флагами  вдоль проспекта Победителей. Первыми в Минск въехали автобусы с представителями из Витебской области. Следующей стала колонна из Брестского региона. 

Сразу по прибытии делегатов ожидало расселение в гостиницах столицы. Среди них - "Юбилейная", "Виктория", "Беларусь", "Планета", "Минск", "Президент-отель". 

 
Теги: Минск
 
 
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Такую акцию организовало Республиканское общественное объединение  "Патриоты Беларуси". К ним присоединились представители Белорусского республиканского союза...
 
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