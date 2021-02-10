Сотрудники ГАИ эвакуируют машины со столичных дорог

Источник материала: БT

Коммунальным и дорожным службам столицы во время расчистки улиц помогают сотрудники Госавтоинспекции. Спецтехнике мешают припаркованные вдоль дорог авто. Водителей просят переставить машину. Если такой возможности нет, транспортное средство эвакуируют. Узнать, где сейчас находится авто, можно по номеру 102. Чтобы край проезжей части в ближайшие дни был доступен для расчистки снега, ГАИ просит автовладельцев не оставлять машины на улицах города.

Завтра ожидается очередная порция снега. Из-за сильного ветра и вьюги объявлен оранжевый уровень опасности. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Госавтоинспекция просит жителей столицы по возможности отказаться от собственного авто в пользу общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, сложные погодные погоды в столице продлятся до конца недели.