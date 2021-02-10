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Прогноз погоды на 11 февраля
10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта от циклона с центром над Украиной. Днем по юго-востоку страны ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.
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Погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта от циклона с центром...
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