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Культурная столица Беларуси 2021 - на почтовой продукции

10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об инициативах для Борисова как культурной столицы Беларуси 2021 года. Конверт с одноименной оригинальной маркой выпустили в оборот. Тираж почтовой продукции 30 тысяч экземпляров. На марке "Борисов - культурная столица Беларуси" изобразили железнодорожный вокзал, а на конверте - кафедральный собор Воскресения Христова, памятник князю Борису Всеславичу. Среди изображений также - центральная площадь и герб города Борисова.

Кстати, специальное памятное гашение новой продукции состоится в Борисове 19 февраля.

 
 
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Об инициативах для Борисова как культурной столицы Беларуси 2021 года. Конверт с одноименной оригинальной маркой выпустили в оборот. Тираж почтовой продукции 30...
 
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