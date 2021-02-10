|
Культурная столица Беларуси 2021 - на почтовой продукции
10.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об инициативах для Борисова как культурной столицы Беларуси 2021 года. Конверт с одноименной оригинальной маркой выпустили в оборот. Тираж почтовой продукции 30 тысяч экземпляров. На марке "Борисов - культурная столица Беларуси" изобразили железнодорожный вокзал, а на конверте - кафедральный собор Воскресения Христова, памятник князю Борису Всеславичу. Среди изображений также - центральная площадь и герб города Борисова.
Кстати, специальное памятное гашение новой продукции состоится в Борисове 19 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об инициативах для Борисова как культурной столицы Беларуси 2021 года. Конверт с одноименной оригинальной маркой выпустили в оборот. Тираж почтовой продукции 30...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)