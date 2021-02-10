Программиста приговорили к четырем годам колонии. Его обвиняли в возведении баррикад 10 августа возле «Пушкинской»

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Минска 10 февраля вынес приговор по делу в отношении 24-летнего политзаключенного инженера-программиста Романа Кононовича, парня признали виновным по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Роман Кононович. Фото: spring96.org

Романа Кононовича обвиняли в возведении баррикад с помощью железного ограждения в ночь с 10 на 11 августа около станции метро «Пушкинская». Основное доказательство вины парня — фотография с места событий. Вину Кононович не признал. Суд над программистом занял всего три часа, еще два ушло на вынесение приговора. Под стражей Роман находится с 16 октября 2020 года.

Согласно обвинению, Кононович 10 и 11 августа возле метро «Пушкинская» «принял активное участие в массовых беспорядках, выразившееся в погромах», а также принесении ущерба филиалу «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» путем «разкомплектования металлической конструкции в виде 12 железных штырей», «вынул с другими неустановленными лицами не менее четырех металлических прутов с ограждения» и переместил их к баррикадам с целью «облегчения себе и другим участникам массовых беспорядков, создания препятствия для перемещения сотрудников и транспорта ОВД». Обвинение считает, что действия Романа и других вечером 10 августа привели к нарушению движения пяти автобусов и троллейбусов, а также «нарушили общественное спокойствие и права добропорядочных граждан на свободное передвижение». Материальных требований указанные организации не предъявили, сообщают правозащитники.

В прениях прокурор заявил, что не все признаки преступления по ст. 293 Уголовного кодекса нашли свое подтверждение, а именно «вооруженное сопротивление». При этом он заявил, что вина Кононовича в активном участии в массовых беспорядках полностью доказана. Основное доказательство вины парня — фотография, на которой запечатлено, что Кононович держится за сетку на Пушкинской. «Следствие установило, что Роман сфотографирован во время движения: согнуты колени, ноги в разных позициях», — заявил прокурор Александр Романович.

Адвокат Кононовича заявила, что наличие у стороны обвинения лишь фотографии, на которой он пытается переместить металлическое ограждение, не может свидетельствовать о совершении им инкриминируемых действий: «Из этой фотографии явно следует, что Кононович не совершает поджог или погром, а также не оказывает вооруженное сопротивление каким-то неустановленным представителям органов власти».

Роман Кононович вину не признал. На суде он пояснил, что помог 10 августа незнакомым людям перетянуть ограждение, чтобы освободить проход и продолжить путь.

В своем последнем слове Кононович заявил, что на фото видно, как он держится за ограждение, пытаясь его сдвинуть, но на дорогу он его не выносил: «Фотография зафиксировала только один момент. К сожалению, нет других фотографий, которые бы отражали, что через несколько секунд меня уже там не было. Также, надеюсь, что для суда очевидно, что при мне не было никакого оружия. Все это подтверждает, что я не участвовал ни в погромах, ни в сопротивлении представителям власти».

Судья Татьяна Шотик приняла аргументы гособвинителя и признала Романа Кононовича виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в условиях усиленного режима.

Также судья вынесла частное определение: сообщить о приговоре и наказании Кононовича в организацию, где он работал программистом до задержания, «чтобы сотрудники этой фирмы не совершали такие же преступления, как участие в массовых беспорядках».