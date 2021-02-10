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В Жабинковском районе ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома и пропала
11.02.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Больше суток ищут 15-летнюю Валерию Попову из агрогородка Ракитница Жабинковского района,
9 февраля около 17.00 девушка ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 15 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, до плеч.
Особые приметы: на левой щеке под глазом шрам длиной около 5 мм.
Была одета: удлиненная куртка черного цвета с капюшоном, шапка вязаная темно-коричневого цвета с помпоном, джинсовая мастерка с капюшоном синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки оранжевого цвета, носки синего цвета.
Если вам что-то известно о местонахождении, сообщите в Жабинковский РОВД по телефонам: +375 29 341−99−03, +375 29 823−49−03 или 102.
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9 февраля около 17.00 девушка ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
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