ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работу Всебелорусского народного собрания на протяжении двух дней в полном объеме покажет Белтелерадиокомпания

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Большой телемарафон стартует завтра в 7 утра. Зрителей ждут инфоканалы с интересными гостями и экспертами, прямые включения наших корреспондентов, живые эмоции участников и гостей народного форума. А в 11:00 телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут прямую трансляцию из Дворца Республики. Здесь будет работать и выездная студия Агентства теленовостей.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой телемарафон стартует завтра в 7 утра. Зрителей ждут инфоканалы с интересными гостями и экспертами, прямые включения наших корреспондентов, живые эмоции...
 
Новости дня
Новости общества
 
О санкционном бумеранге - Мария Петрашко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by