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Работу Всебелорусского народного собрания на протяжении двух дней в полном объеме покажет Белтелерадиокомпания
11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшой телемарафон стартует завтра в 7 утра. Зрителей ждут инфоканалы с интересными гостями и экспертами, прямые включения наших корреспондентов, живые эмоции участников и гостей народного форума. А в 11:00 телеканалы
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Работу Всебелорусского народного собрания на протяжении двух дней в полном объеме покажет Белтелерадиокомпания
Большой телемарафон стартует завтра в 7 утра. Зрителей ждут инфоканалы с интересными гостями и экспертами, прямые включения наших корреспондентов, живые эмоции...
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