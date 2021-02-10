Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работу Всебелорусского народного собрания на протяжении двух дней в полном объеме покажет Белтелерадиокомпания Большой телемарафон стартует завтра в 7 утра. Зрителей ждут инфоканалы с интересными гостями и экспертами, прямые включения наших корреспондентов, живые эмоции...

Большой телемарафон стартует завтра в 7 утра. Зрителей ждут инфоканалы с интересными гостями и экспертами, прямые включения наших корреспондентов, живые эмоции участников и гостей народного форума. А в 11:00 телеканалыначнут прямую трансляцию из Дворца Республики. Здесь будет работать и выездная студия