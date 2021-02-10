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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О санкционном бумеранге - Мария Петрашко Пока белорусский народ сам определяет, как двигаться дальше. Те, кому вовсе не интересен диалог и совместные решения по развитию страны, призывают выходить на...

Пока белорусский народ сам определяет, как двигаться дальше. Те, кому вовсе не интересен диалог и совместные решения по развитию страны, призывают выходить на улицы. Только вот как это поможет улучшить жизнь самих белорусов - непонятно. Впрочем, это все, что могут предложить невероятные любители перемен.Беглые активисты, отрабатывая зарубежные средства из грантов, то и дело предлагают очередные санкции в адрес Беларуси. И вот, тоже непонятно, как это поможет белорусам. Ведь любые ограничения всегда негативно сказываются на экономике всей страны. Впрочем, пока наши западные партнеры бьют по собственной экономике. О санкционном бумеранге -