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О санкционном бумеранге - Мария Петрашко

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока белорусский народ сам определяет, как двигаться дальше. Те, кому вовсе не интересен диалог и совместные решения по развитию страны,  призывают выходить на улицы. Только вот как это поможет улучшить жизнь самих белорусов - непонятно. Впрочем, это все, что могут предложить невероятные любители перемен. 

Беглые активисты, отрабатывая зарубежные средства из грантов, то и дело предлагают очередные санкции в адрес Беларуси. И вот, тоже непонятно, как это поможет белорусам. Ведь любые ограничения всегда негативно сказываются на экономике всей страны. Впрочем, пока наши западные партнеры бьют по собственной экономике. О санкционном бумеранге - Мария Петрашко (видео).

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Пока белорусский народ сам определяет, как двигаться дальше. Те, кому вовсе не интересен диалог и совместные решения по развитию страны,  призывают выходить на...
 
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