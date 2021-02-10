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О готовности к народному собранию - из Дворца Республики Александр Хоровец

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находится Александр Хоровец.

Атмосфера - готовность номер один. Ведь уже менее чем через 12 часов дворец наполнится делегатами, которые утвердят пятилетний вектор развития нашей страны. А вот будущее здравоохранительной сферы и аграрно-промышленного комплекса прямо сейчас обсудим с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем



и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло. 
Завтра, начиная с 9 утра, я и мои коллеги из этой студии будем выходить в прямые эфиры, где с делегатами и экспертами обсудим самые важные аспекты Всебелорусского народного собрания.

 
 
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Все ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находится Александр Хоровец. Атмосфера - готовность номер один. Ведь уже менее чем через 12...
 
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