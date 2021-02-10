|
О готовности к народному собранию - из Дворца Республики Александр Хоровец
11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находится Александр Хоровец.
и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло.Завтра, начиная с 9 утра, я и мои коллеги из этой студии будем выходить в прямые эфиры, где с делегатами и экспертами обсудим самые важные аспекты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находится Александр Хоровец. Атмосфера - готовность номер один. Ведь уже менее чем через 12...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)