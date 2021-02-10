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Атмосфера - готовность номер один . Ведь уже менее чем через 12 часов дворец наполнится делегатами, которые утвердят пятилетний вектор развития нашей страны. А вот будущее здравоохранительной сферы и аграрно-промышленного комплекса прямо сейчас обсудим с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем

. Ведь уже менее чем через 12 часов дворец наполнится делегатами, которые утвердят пятилетний вектор развития нашей страны. А вот будущее здравоохранительной сферы и аграрно-промышленного комплекса прямо сейчас обсудим с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем













и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О готовности к народному собранию - из Дворца Республики Александр Хоровец Все ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находится Александр Хоровец. Атмосфера - готовность номер один. Ведь уже менее чем через 12...

Все ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находитсяЗавтра, начиная с 9 утра, я и мои коллеги из этой студии будем выходить в прямые эфиры, где с делегатами и экспертами обсудим самые важные аспекты