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Сливал личные данные
11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖитель Рогачева, которому 23 года, собирал сведения о сотрудниках милиции и сливал их в деструктивный телеграм-канал. Как установили оперативники, он отправлял личные данные правоохранителей администратору запрещенного в Беларуси интернет-ресурса. И таким образом он решил отомстить за отказ в трудоустройстве.
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Житель Рогачева, которому 23 года, собирал сведения о сотрудниках милиции и сливал их в деструктивный телеграм-канал. Как установили оперативники, он отправлял...
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