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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сливал личные данные Житель Рогачева, которому 23 года, собирал сведения о сотрудниках милиции и сливал их в деструктивный телеграм-канал. Как установили оперативники, он отправлял...

Житель Рогачева, которому 23 года, собирал сведения о сотрудниках милиции и сливал их в деструктивный телеграм-канал. Как установили оперативники, он отправлял личные данные правоохранителей администратору запрещенного в Беларуси интернет-ресурса. И таким образом он решил отомстить за отказ в трудоустройстве.