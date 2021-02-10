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Подготовка к актам террора была основательной: расследование деятельности преступной группировки Автуховича

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Комитет госбезопасности продолжает расследование деятельности преступной группировки Автуховича. Как стало известно, он нелегально перешел границу, что позволило ему завезти в Беларусь  целый арсенал оружия и взрывчатки из Украины. В этом ему помогли ветераны АТО. Кроме того, белорусским пограничникам удалось задержать  группу анархистов, имеющих тесные связи с украинскими радикалами. Часть пособников Автуховича утверждают,  что ничего не знали о его деструктивных планах, и уже дают показания. Подробности в нашем материале. 

У Николая Автуховича есть все основания перейти в разряд террористов 

Бывший бизнесмен, отсидевший за неуплату налогов, радикальный оппозиционер. Ну, а теперь у Николая Автуховича есть все основания перейти в разряд террористов. По материалам следствия, он не только устраивал взрывы, поджоги и готовился к убийствам, ему не жаль было даже своих подельников. Он ставил на карту и их жизни, и их детей.

Подготовка к актам террора была основательной: расследование деятельности преступной группировки Автуховича

Автухович даже спал с оружием в прикроватной тумбочке 

Пистолет с глушителем, видимо, как раз припасен и на этот случай. Автухович даже спал с оружием в прикроватной тумбочке. Запастись серьезным арсеналом самых разных средств для убийства ему помогли украинские ветераны АТО. Для этого он и ездил в страну победившего Майдана, для этого нелегально переходил границу. И даже ходил на Крещатик, чтобы подпитаться энергией вооруженного протеста.

Автухович и его подельники незаконно перешли границу

На границе Автуховича встречал Виктор Снегур. Через следовую полосу ему перебросили два рюкзака, потом перешли сами. Осталось только перевести арсенал по Беларуси.
Анархисты - еще одна деструктивная сила, действующая в Беларуси. Тесные связи с боевиками АТО не только у Автуховича, но и задержанного анархиста Олиневича. Следствие располагает информацией, что в Украине сформировалась и его группа, совершившая в Мозыре поджог отдела ГАИ, поджигавшая машины у здания прокураты в Солигорске и пытавшаяся там же поджечь здание судебных экспертиз. 

Подготовка к актам террора была основательной: расследование деятельности преступной группировки Автуховича

Была создана подпольная сеть 

Автухович создавал и свою сеть помощников. Кто-то давал жилье, кто-то - машину, другие хранили боеприпасы. А такие, как Павел Сава, ездили с ним на места закладки взрывчатки и поджогов. Взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября. Уничтоженная машина принадлежала сотруднику милиции. Еще одну акцию устрашения Автухович и подельники совершили в Волковыске 2 октября. Сначала сожгли машину милиционера. А потом залили бензином и подпалили строящийся дом этого же самого правоохранителя.

Цели у Автуховича были грандиозные. Как максимум - за счет террора ввести страну в состояние хаоса 

Цели у Автуховича, видимо, действительно были грандиозные. Как максимум за счет террора ввести страну в состояние хаоса. Как минимум запугать силовиков и белорусов. Своих жертв он выбирал из списков экстремистских телеграм-каналов, где выкладываются личные данные милиционеров. Он даже планировал заминировать дом правоохранителя. Чувствуется размах. Следствием утверждается, что Автуховичем было подготовлено 4 места под тайники для боеприпасов. За все время у него было обнаружено около 5 кг тротила. КГБ продолжает расследовать это дело.

 
Теги: Гродно
 
 
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Комитет госбезопасности продолжает расследование деятельности преступной группировки Автуховича. Как стало известно, он нелегально перешел границу, что...
 
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