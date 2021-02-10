Источник материала: БT

У Николая Автуховича есть все основания перейти в разряд террористов

Бывший бизнесмен, отсидевший за неуплату налогов, радикальный оппозиционер. Ну, а теперь у Николая Автуховича есть все основания перейти в разряд террористов. По материалам следствия, он не только устраивал взрывы, поджоги и готовился к убийствам, ему не жаль было даже своих подельников. Он ставил на карту и их жизни, и их детей.





Автухович даже спал с оружием в прикроватной тумбочке

Автухович и его подельники незаконно перешли границу













Была создана подпольная сеть

Цели у Автуховича были грандиозные. Как максимум - за счет террора ввести страну в состояние хаоса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовка к актам террора была основательной: расследование деятельности преступной группировки Автуховича Комитет госбезопасности продолжает расследование деятельности преступной группировки Автуховича. Как стало известно, он нелегально перешел границу, что...