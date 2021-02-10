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Чего ждут от ВНС и какой видят страну в ближайшие пять лет жители столицы
11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредстоящее
На улицы Минска отправилась Екатерина Тихомирова.
Чем ближе ВНС, тем активнее его обсуждают. Мнения звучат разные. Люди делятся и ожиданиями от собрания, и своим видением, какой быть Беларуси в ближайшие пять лет. И этим морозным днем мы отправились на улицы города, чтобы услышать мнения из первых уст.
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