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Чего ждут от ВНС и какой видят страну в ближайшие пять лет жители столицы

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предстоящее Всебелорусское народное собрание в эти дни  - одна из самых обсуждаемых тем. К  нему приковано внимание не только экспертов и аналитиков. Судьбоносных решений ждут и сами жители страны. 

На улицы Минска отправилась  Екатерина Тихомирова. 

Чем ближе ВНС, тем активнее его обсуждают. Мнения звучат разные. Люди делятся и ожиданиями от собрания, и своим видением, какой быть Беларуси в ближайшие пять лет. И этим морозным днем мы отправились на улицы города, чтобы услышать мнения из первых уст. 

 
Теги: Минск
 
 
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Предстоящее Всебелорусское народное собрание в эти дни  - одна из самых обсуждаемых тем. К  нему приковано внимание не только экспертов и аналитиков. Судьбоносных...
 
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