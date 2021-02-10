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Всебелорусское народное собрание принимает зарубежных гостей

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На Всебелорусское народное собрание приглашены и зарубежные гости. Это уже традиция. Этот год не стал исключением, даже несмотря на эпидемические ограничения. Географию гостей озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. 

Анатолий Глаз,  начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Всего мы ожидаем более 40 гостей из более чем 20 стран. Особенно приятно, что на Всебелорусском народном собрании будет представлена не только широкая палитра стран, но и самые разнообразные сферы жизни. Например, мы очень рады приветствовать на собрании известную сербскую актрису театра и кино, режиссера фильмов - Ивану Жигон, или, например, профессора металлургического института, председателя Египетской ассоциации советских и российских вузов. И, безусловно, в мероприятии также примут участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси".

Среди именитых зарубежных гостей 

Среди именитых зарубежных гостей - председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. В числе приглашенных и Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

 
 
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На Всебелорусское народное собрание приглашены и зарубежные гости. Это уже традиция. Этот год не стал исключением, даже несмотря на эпидемические ограничения....
 
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