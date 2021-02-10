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Всебелорусское народное собрание принимает зарубежных гостей
11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Всего мы ожидаем более 40 гостей из более чем 20 стран. Особенно приятно, что на Всебелорусском народном собрании будет представлена не только широкая палитра стран, но и самые разнообразные сферы жизни. Например, мы очень рады приветствовать на собрании известную сербскую актрису театра и кино, режиссера фильмов - Ивану Жигон, или, например, профессора металлургического института, председателя Египетской ассоциации советских и российских вузов. И, безусловно, в мероприятии также примут участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси".
Среди именитых зарубежных гостейСреди именитых зарубежных гостей - председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. В числе приглашенных и Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
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На Всебелорусское народное собрание приглашены и зарубежные гости. Это уже традиция. Этот год не стал исключением, даже несмотря на эпидемические ограничения....
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