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ВНС - открытый диалог людей, неравнодушных к судьбе страны. Диалог, который объединяет и делает только сильнее

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гости и делегаты уже сегодня прибывают в белорусскую столицу. Каждый - со своими предложениями. Большинство из них, конечно, обсуждались на диалоговых площадках. А самые основные прозвучат завтра на Всебелорусском народном собрании. С каким настроением едут в Минск - расскажет Юрий Карнелович.
 

Евдокия Кушеварова, делегат Всебелорусского народного собрания 

Евдокия Кушеварова в медицине уже 27 лет. Большую часть из них руководит Пацево-Слободским сельским ФАПом. Говорит, общий язык с местными нашла быстро - сама родом из деревни. Фактически на малую родину после учебы в Бобруйском медучилище и вернулась.
Деревня немаленькая - почти 400 жителей. И это не только ежедневные приемы, процедуры, патронажи. Даже аптекарем приходится быть. Но жители довольны. Все на месте - не нужно ехать в райцентр.   
Еще с утра обход тех, кому нужна неотложная помощь. И только потом - подготовка к поездке на форум в столицу. Евдокия Кушеварова - делегат Всебелорусского народного собрания - из глубинки. 

ВНС - открытый диалог людей, неравнодушных к судьбе страны. Диалог, который объединяет и делает только сильнее

Евдокия Кушеварова, заведующая пацево-слободским фельдшерско-акушерским пунктом, делегат ВНС: "Я считаю, что важным аспектом в развитии государства на ближайшую пятилетку является развитие нашей медицины. Обслуживание на селе не должно отличаться от обслуживания в больших городах. Очень важно повышать уровень оказания медицинской помощи, уровень специалистов. И смелее внедрять инновационные, современные технологии". 

Для председателя Гродненского горсовета Бориса Федорова народное вече не первое 

Делегаты - люди самых разных профессий. Но у всех одна задача - определить стратегию дальнейшего развития страны. Для председателя Гродненского горсовета Бориса Федорова народное вече не первое в карьере. Поэтому своим опытом делится с новичками. Говорит, главное осознавать ответственность за каждое принятое решение.

Борис Федоров.  председатель Гродненского городского совета депутатов, делегат ВНС: "Конечно, любого, кто туда приезжает, особенно в первый раз впечатляют масштабы, серьезность и значимость этого форума. Это на самом деле очень серьезное и значимое мероприятие. И нельзя его рассматривать поверхностно. Это все серьезные вещи,  по которым живет страна".

Гродненская делегация везет на форум предложение по развитию разных сфер. Это и сельское хозяйство - аграрии региона одни из лучших в стране. Создание инвестиционного климата и поддержка социальной сферы.
Программа социально-экономического развития страны до 2025  года была вынесена на всеобщее обсуждение. Все замечания, предложения и инициативы граждан были собраны во время проведения диалоговых площадок и работы общественных приемных. В автобусе уже. Именно их и озвучат делегаты Всебелорусского народного собрания во время работы представительного форума.
Дорога займет не меньше четырех часов. Есть время еще раз обдумать предложения и настроиться на конструктивную работу. А нам узнать общий настрой делегатов.

ВНС - открытый диалог людей, неравнодушных к судьбе страны. Диалог, который объединяет и делает только сильнее

Татьяна Литвинчик,  воспитатель яслей-сада № 78 г. Гродно, делегат ВНС: "Настроение боевое. Потому что уже есть опыт участия в данном форуме. И чувство ответственности повышается. А представляю я образование, в частности, дошкольное. И меня волнуют такие вопросы, которые, кстати, определены в основных направлениях развития - это повышение качества образования. Один из критериев которого - это профессионализм кадров". 

Сегодня столица соберет делегатов из всех уголков страны. По пути следования колонны активисты приветствовали тех, кто представит регионы на форуме.

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ВНС - открытый диалог людей, неравнодушных к судьбе страны. Диалог, который объединяет и делает только сильнее

Например, Могилевская область по итогам 2020 года не просто сработала стабильно. Выросли промышленное производство, товарооборот, заработная плата. Более того, область - лидер по росту валового регионального продукта - почти 101 %. В драйверах - сельское хозяйство. 
Брестский регион занимает первое место по экспорту сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Свои товары область поставляет в 106 стран. Повысить эту планку и модернизировать агропромышленную отрасль - одна из приоритетных задач на ближайшие пять лет.  
Город над Сожем под крупнейшим в регионе белорусским флагом к участникам форума обратились делегаты прошлых лет - своим преемникам они адресовали напутственные слова. А молодежь провела танцевальный флешмоб под живое выступление лучших вокалистов региона.   

В числе делегатов - главврач Гомельской областной туберкулезной больницы Наталья Журавлева

Сюда Наталья Журавлева попала по распределению и осталась на 22 года. В начале прошлого года стала руководителем. С получением новой должности прошла и боевое крещение. Больница стала ключевой для региона в борьбе COVID-19. В преддверии форума Наталья отмечает – вопрос оснащенности больниц актуален всегда. Об этом и будет говорить на форуме, а еще о поддержке и развитии социальной сферы в регионах. 

Наталья Журавлева, главврач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы, делегат ВНС: "Очень торжественный момент и очень важный для нашей страны. Хочется во многих вещах поучаствовать, многое сказать, тем более что социальная сфера очень актуальна для всех. Я медик, поэтому для меня социальная сфера родная. И как женщину, как маму, меня волнуют, естественно семейные ценности, о которых тоже хотелось бы сказать".

Обсудить и правда есть что. Ведь от решений, принятых на форуме в Минске, зависит то, как все мы будем жить ближайшие 5 лет. И уже завтра состоится не просто обсуждение стратегии развития Беларуси. Это будет открытый диалог людей, неравнодушных к судьбе страны. Диалог, который объединяет и делает только сильнее. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гости и делегаты уже сегодня прибывают в белорусскую столицу. Каждый - со своими предложениями. Большинство из них, конечно, обсуждались на диалоговых площадках. А...
 
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