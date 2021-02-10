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Евдокия Кушеварова, делегат Всебелорусского народного собрания

Еще с утра обход тех, кому нужна неотложная помощь. И только потом - подготовка к поездке на форум в столицу. Евдокия Кушеварова - делегат Всебелорусского народного собрания - из глубинки.











Для председателя Гродненского горсовета Бориса Федорова народное вече не первое

Дорога займет не меньше четырех часов. Есть время еще раз обдумать предложения и настроиться на конструктивную работу. А нам узнать общий настрой делегатов.





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В числе делегатов - главврач Гомельской областной туберкулезной больницы Наталья Журавлева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВНС - открытый диалог людей, неравнодушных к судьбе страны. Диалог, который объединяет и делает только сильнее Гости и делегаты уже сегодня прибывают в белорусскую столицу. Каждый - со своими предложениями. Большинство из них, конечно, обсуждались на диалоговых площадках. А...