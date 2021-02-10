Источник материала: БT

Нашему Президенту доверяют 66,5 % жителей страны

Что интересно, в телефонном опросе этот показатель еще выше - 74,2 %. Это при том, что как правило, после большой политической кампании эти цифры снижаются, говорят социологи.





В целом белорусы доверяют общественным и государственным институтам

50, 6% человек считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась





Эксперты отмечают: это общемировая тенденция, связанная с пандемией

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По всей стране был проведен глобальный опрос. Первые результаты Несомненно, завтра в поле зрения делегатов будет два основных блока вопросов: социально-экономическое и общественно-политическое развитие. Чтобы максимально...

Несомненно, завтра в поле зрения делегатов будет два основных блока вопросов: социально-экономическое и общественно-политическое развитие. Чтобы максимально учесть мнения и настроения граждан, накануне по всей стране был проведен глобальный опрос.Масштабное исследование, о котором накануне говорил Президент, проводил Аналитический центр EcooM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. Опрошено почти 10 тысяч респондентов во всех регионах страны. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос. И вот сегодня специалисты озвучили первые результаты.Лучший показатель у армии - почти 70 %. Высокие результаты у церкви - 67 %, правительству - 57% и правоохранительным органам - 51.9%. В то же время белорусской оппозиции в целом не доверяет более 63 % человек. И еще из любопытных цифр: протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов.Спрашивали белорусов и об их оценке нынешней экономической ситуации в стране. Почти 50,6 % человек считают, что она ухудшилась. Падение собственного материального положения отметили чуть более полусотни процентов опрошенных, а почти 30 - указали, что оно не изменилось.К примеру, экономика Евросоюза рухнула на 7,5 %. Так, директор МВФ назвала прошлый год худшим годом со времен Великой депрессии. А что касается нашего исследования, аналитики отмечают, что оно получилось максимально представительным. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси. На этом работа не прекращается. Впереди - детальный анализ всех полученных данных.