ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По всей стране был проведен глобальный опрос. Первые результаты

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Несомненно, завтра в поле зрения делегатов будет два основных блока вопросов: социально-экономическое и общественно-политическое развитие. Чтобы максимально учесть мнения и настроения граждан, накануне по всей стране был проведен глобальный опрос. 
Масштабное исследование, о котором накануне говорил Президент, проводил Аналитический центр  EcooM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. Опрошено почти 10 тысяч респондентов во всех регионах страны. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос. И вот сегодня специалисты озвучили первые результаты. 

Нашему Президенту доверяют 66,5 % жителей страны

Что интересно, в телефонном опросе этот показатель еще выше - 74,2 %. Это при том, что как правило, после большой политической кампании эти цифры снижаются, говорят социологи.

По всей стране был проведен глобальный опрос. Первые результаты

В целом белорусы доверяют общественным и государственным институтам

Лучший показатель у армии - почти 70 %. Высокие результаты у церкви - 67 %, правительству - 57% и правоохранительным органам - 51.9%. В то же время белорусской оппозиции в целом не доверяет более 63 % человек. И еще из любопытных цифр: протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов. 

50, 6% человек считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась

По всей стране был проведен глобальный опрос. Первые результаты

Спрашивали белорусов и об их оценке нынешней экономической ситуации в стране. Почти 50,6 % человек считают, что она ухудшилась. Падение собственного материального положения отметили чуть более полусотни  процентов опрошенных, а почти 30 - указали, что оно не изменилось.

Эксперты отмечают: это общемировая тенденция, связанная с пандемией

К примеру, экономика Евросоюза рухнула на 7,5 %. Так, директор МВФ назвала прошлый год  худшим годом со времен Великой депрессии. А что касается нашего исследования, аналитики отмечают, что оно получилось максимально представительным. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси. На этом работа не прекращается. Впереди - детальный анализ всех полученных данных.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несомненно, завтра в поле зрения делегатов будет два основных блока вопросов: социально-экономическое и общественно-политическое развитие. Чтобы максимально...
 
Новости дня
Новости общества
 
Программиста приговорили к четырем годам колонии. Его обвиняли в возведении баррикад 10 августа возле «Пушкинской»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by