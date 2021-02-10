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Генпрокуратура направила в Россию просьбу о выдаче А. Кудина

11.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию просьбу о выдаче Алексея Кудина для привлечения к уголовной ответственности. Фигурант был задержан в Молодечно 10 августа. Он находился в районе центральной площади во время несанкционированного митинга. Бойцу было инкриминировано сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. Позже обвиняемый не явился в судебное заседание и был объявлен судом в розыск. А 21 января Кудин был задержан на территории Московской области.
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию просьбу о выдаче Алексея Кудина для привлечения к уголовной ответственности. Фигурант был задержан в...
 
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