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Объявлены результаты «масштабного социсследования», анонсированного Лукашенко

11.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Социологическое исследование показало, что 66,5% населения, «по этому большому опросу», доверяют Александру Лукашенко, ранее по телефонному опросу эта цифра составила 74,2%.

Об этом заявил журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, сообщает госСМИ БЕЛТА. Опрос под названием «Социологическое мышление» проводился по заказу данного портала ко Всебелорусскому народному собранию. Об исследовании нем ранее сообщал и Лукашенко.

«Главный исследователь - зарубежная компания. Надо подключить на данном этапе еще, может, и россиян. Если наши «свядомые» начнут ногами шпынять россиян - просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми спокойно и свободно смогут общаться. <…> Да, будут подключены социологи белорусские, но они не должны быть главными, чтобы было доверие», - сказал Лукашенко.

По словам Мусиенко, «с помощью бумажных анкет, планшетов опрошено 9896 респондентов» в 108 населенных пунктах страны «с соблюдением репрезентативной выборки от 18 лет по полу, возрасту, профессии и населенному пункту». Он уточнил, что опрос прошло больше людей, но учитывается еще отбраковка анкет. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Исследование проходило в два этапа.

Кому нужен был этот опрос

По мнению белорусского политолога Александра Класковского, противники режима ни на йоту не поверят цифрам исследования, а сторонникам Лукашенко «такая социология вообще не нужна».

«У ЕсооМ в независимом сообществе - устойчивая репутация структуры, обслуживающей режим. Она давала высочайшие цифры рейтинга Лукашенко перед прошлогодними выборами - теми самыми, после которых белорусы вышли на улицы, посчитав свои голоса украденными.

Сообщается также, что исследование проведено с привлечением фонда «Украинская политика». Достаточно сказать, что его руководитель Кость Бондаренко - желанный гость на экранах БТ.

И вот на кого все это рассчитано? Адептам «батьки» никакая социология вообще не нужна, а противники режима, естественно, ни на йоту не поверят цифрам исследования. «ЕсооМ по заказу БелТА» - это тот случай, когда sapienti sat.

В общем, как ни интриговал вождь публику крутизной этого мегаопроса, в результате - з вялікага грому ды малы дождж», - пишет в своем телеграм-канале Класковский. Ранее эксперт высказывал свое мнение о том, что даст людям Всебелорусское народное собрание.

Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

 
 
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Социологическое исследование показало, что 66,5% населения, «по этому большому опросу», доверяют Александру Лукашенко, ранее по телефонному опросу эта цифра...
 
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