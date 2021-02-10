|
Объявлены результаты «масштабного социсследования», анонсированного Лукашенко
11.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Социологическое исследование показало, что 66,5% населения, «по этому большому опросу», доверяют Александру Лукашенко, ранее по телефонному опросу эта цифра составила 74,2%.
Об этом
«Главный исследователь - зарубежная компания. Надо подключить на данном этапе еще, может, и россиян. Если наши «свядомые» начнут ногами шпынять россиян - просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми спокойно и свободно смогут общаться. <…> Да, будут подключены социологи белорусские, но они не должны быть главными, чтобы было доверие», - сказал Лукашенко.
По словам Мусиенко, «с помощью бумажных анкет, планшетов опрошено 9896 респондентов» в 108 населенных пунктах страны «с соблюдением репрезентативной выборки от 18 лет по полу, возрасту, профессии и населенному пункту». Он уточнил, что опрос прошло больше людей, но учитывается еще отбраковка анкет. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.
Исследование проходило в два этапа.
Кому нужен был этот опрос
По мнению белорусского политолога Александра Класковского, противники режима ни на йоту не поверят цифрам исследования, а сторонникам Лукашенко «такая социология вообще не нужна».
«У ЕсооМ в независимом сообществе - устойчивая репутация структуры, обслуживающей режим. Она давала высочайшие цифры рейтинга Лукашенко перед прошлогодними выборами - теми самыми, после которых белорусы вышли на улицы, посчитав свои голоса украденными.
Сообщается также, что исследование проведено с привлечением фонда «Украинская политика». Достаточно сказать, что его руководитель Кость Бондаренко - желанный гость на экранах БТ.
И вот на кого все это рассчитано? Адептам «батьки» никакая социология вообще не нужна, а противники режима, естественно, ни на йоту не поверят цифрам исследования. «ЕсооМ по заказу БелТА» - это тот случай, когда sapienti sat.
В общем, как ни интриговал вождь публику крутизной этого мегаопроса, в результате - з вялікага грому ды малы дождж», -
Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социологическое исследование показало, что 66,5% населения, «по этому большому опросу», доверяют Александру Лукашенко, ранее по телефонному опросу эта цифра...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)