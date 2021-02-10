Объявлены результаты «масштабного социсследования», анонсированного Лукашенко

Социологическое исследование показало, что 66,5% населения, «по этому большому опросу», доверяют Александру Лукашенко, ранее по телефонному опросу эта цифра составила 74,2%.

Об этом заявил журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, сообщает госСМИ БЕЛТА. Опрос под названием «Социологическое мышление» проводился по заказу данного портала ко Всебелорусскому народному собранию . Об исследовании нем ранее сообщал и Лукашенко.

«Главный исследователь - зарубежная компания. Надо подключить на данном этапе еще, может, и россиян. Если наши «свядомые» начнут ногами шпынять россиян - просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми спокойно и свободно смогут общаться. <…> Да, будут подключены социологи белорусские, но они не должны быть главными, чтобы было доверие», - сказал Лукашенко.

По словам Мусиенко, «с помощью бумажных анкет, планшетов опрошено 9896 респондентов» в 108 населенных пунктах страны «с соблюдением репрезентативной выборки от 18 лет по полу, возрасту, профессии и населенному пункту». Он уточнил, что опрос прошло больше людей, но учитывается еще отбраковка анкет. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Исследование проходило в два этапа.

Кому нужен был этот опрос

По мнению белорусского политолога Александра Класковского, противники режима ни на йоту не поверят цифрам исследования, а сторонникам Лукашенко «такая социология вообще не нужна».

«У ЕсооМ в независимом сообществе - устойчивая репутация структуры, обслуживающей режим. Она давала высочайшие цифры рейтинга Лукашенко перед прошлогодними выборами - теми самыми, после которых белорусы вышли на улицы, посчитав свои голоса украденными.

Сообщается также, что исследование проведено с привлечением фонда «Украинская политика». Достаточно сказать, что его руководитель Кость Бондаренко - желанный гость на экранах БТ.

И вот на кого все это рассчитано? Адептам «батьки» никакая социология вообще не нужна, а противники режима, естественно, ни на йоту не поверят цифрам исследования. «ЕсооМ по заказу БелТА» - это тот случай, когда sapienti sat.

В общем, как ни интриговал вождь публику крутизной этого мегаопроса, в результате - з вялікага грому ды малы дождж», - пишет в своем телеграм-канале Класковский. Ранее эксперт высказывал свое мнение о том, что даст людям Всебелорусское народное собрание.

Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.