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Наши делегаты. Игуменья Гавриила
11.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ числе делегатов народного форума и представители религиозных сообществ. Каждому есть что сказать и предложить. Свой вклад в стратегию развития внесет и настоятельница Гродненского женского монастыря игуменья Гавриила.
Один из делегатов от Пинского района -
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В числе делегатов народного форума и представители религиозных сообществ. Каждому есть что сказать и предложить. Свой вклад в стратегию развития внесет и...
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